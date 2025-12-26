IR A
Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Según las autoridades, el cuerpo de la joven fue encontrado con heridas de arma blanca en su casa ubicada en Nueva Jersey. Su pareja, identificada como Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, fue arrestado.

Murió la actriz Imani Dia Smith, reconocida por interpretar a Nala en el musical de El Rey León en Broadway. El cuerpo de la joven de 26 años fue encontrado en su residencia, ubicada en Nueva Jersey, con heridas de arma blanca. Por el asesinato arrestaron a su pareja, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, fue arrestado.

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.
Según informó TMZ, Iman Dia Smith fue hallada el domingo pasado gravemente herida y trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson de Nuevo Brunswick, donde murió.

Imani Dia Smith 26-12-25

En un comunicado emitido el condado de Middlesex, Nueva Jersey detallaron que "el novio de Smith, Jordan D. Jackson-Small , fue arrestado y acusado en relación con la muerte por apuñalamiento".

Por ello, Small fue acusado por de "asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un niño en segundo grado, posesión de un arma con un propósito ilegal en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado", la joven de 26 años era madre de un niño de tres años.

Smith interpretó a la joven Nala en "El Rey León" del 27 de septiembre de 2011 al 23 de septiembre de 2012. Su tía Kira Helper comenzó una recaudación en GoFundMe para los gastos del funeral y el futuro de su pequeño: "Deja a un hijo de 3 años, sus padres, dos hermanos menores y una familia extendida, amigos y una comunidad que la amaba profundamente", escribió.

