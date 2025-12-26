Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas están afectadas Los trabajadores de dos empresas realizan una medida de fuerza por la demora en el pago del aguinaldo, el cual no fue abonado hasta la fecha. Por + Seguir en







El paro de colectivos permanece desde el 24 de diciembre.

Los trabajadores de cuatro líneas de colectivos volvieron a realizar una medida de fuerza, pero esta vez por el retraso del pago del aguinaldo, el cual debía estar abonado como fecha límite el 24 de diciembre. Por ese motivo, El Nuevo Halcón y SJBSA realizan un paro por tiempo indeterminado.

Las líneas 148 y 502 que conectan Florencio Varela y San Francisco Solano con la estación Constitución permanecen sin servicio. Además, indicaron que es hasta nuevo aviso porque no recibieron el pago prometido y ya habían advertido que, de atrasarse, no iban a salir de las cabeceras.

La misma empresa también había demorado con el pago de los salarios a inicios de mes y, luego de poder abonar el total, los trabajadores volvieron a sus actividades. Cabe destacar que esta medida rige desde el 24 de diciembre.

Además, la empresa que tiene a las líneas 383 y 500 también realizan un paro por el mismo motivo. Los trabajadores ya habían hecho un reclamo similar en noviembre por la demora, pero esta vez también atribuyeron su reclamo a la demora con los aguinaldos.