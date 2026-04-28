28 de abril de 2026 Inicio
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La Liga Profesional confirmó los días y horarios para la fecha postergada: qué partidos se jugarán en simultáneo

Se trata de la jornada que había sido postergada por el paro del fútbol argentino y será clave para determinar los 16 clasificados y su ubicación para los octavos de final.

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Boca jugará de visitante frente a Central Córdoba el sábado

Boca jugará de visitante frente a Central Córdoba el sábado, mientras que River lo hará el domingo desde las 18:30 ante Atlético de Tucumán

Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de la 9°fecha del Torneo Apertura, jornada que había sido suspendida por el paro impulsado por los dirigentes de AFA .

River buscará el triunfo en su próximo partido.
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Los encuentros se llevarán a cabo del sábado a martes ya que el viernes es 1° de mayo y no habrá actividades por el Día del Trabajador. Esta jornada será clave para definir los 16 clasificados y su ubicación para los octavos de final.

En esa línea, San Lorenzo e Independiente protagonizarán uno de los partidos más destacados del fin de semana el sábado a las 18:45; mientras que Racing se jugará su última chance de acceder a la fase final del torneo y lo hará el domingo desde las 16 ante Huracán, en simultáneo con Rosario Central vs. Tigre, Gimnasia vs. Argentinos y Belgrano vs. Sarmiento, todos por la Zona B para definir los cruces y pases a los playoffs.

Por su parte, Boca y Rosario Central deberán jugar el martes 5 de mayo por Copa Libertadores, por lo tanto no pueden disputar sus encuentros después del sábado 2 de mayo. Mientras que River, que jugará este este jueves por la Copa Sudamericana y para tener el tiempo correspondiente de descanso, disputará su último encuentro el domingo de local ante Atlético de Tucumán.

La fecha 9 del Torneo Apertura no se jugó en marzo debido a que el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió llamar a un paro de actividades durante ese fin de semana, impulsada por los clubes debido a las investigaciones judiciales que avanzan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por una presunta evasión fiscal.

Así se jugará la fecha 9 de la Liga Profesional, postergada por el paro de la AFA

Sábado 2 de mayo

  • 14: Barracas Central – Banfield (Zona B)
  • 14.30: Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 16.15: Central Córdoba – Boca (Zona A)
  • 18.45: San Lorenzo – Independiente (Zona A)
  • 18.45: Unión – Talleres (Zona A)
  • 21.15: Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

  • 13.30: Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 16: Rosario Central – Tigre (Zona B)
  • 16: Racing – Huracán (Zona B)
  • 16: Gimnasia – Argentinos (Zona B)
  • 16: Belgrano – Sarmiento (Zona B)
  • 18.30: River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

  • 17: Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 19.15: Vélez – Newell’s (Zona A)
  • 21.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)
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