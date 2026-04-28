La Liga Profesional confirmó los días y horarios para la fecha postergada: qué partidos se jugarán en simultáneo

La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de la 9°fecha del Torneo Apertura, jornada que había sido suspendida por el paro impulsado por los dirigentes de AFA .
Se trata de la jornada que había sido postergada por el paro del fútbol argentino y será clave para determinar los 16 clasificados y su ubicación para los octavos de final.
La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de la 9°fecha del Torneo Apertura, jornada que había sido suspendida por el paro impulsado por los dirigentes de AFA .
Los encuentros se llevarán a cabo del sábado a martes ya que el viernes es 1° de mayo y no habrá actividades por el Día del Trabajador. Esta jornada será clave para definir los 16 clasificados y su ubicación para los octavos de final.
En esa línea, San Lorenzo e Independiente protagonizarán uno de los partidos más destacados del fin de semana el sábado a las 18:45; mientras que Racing se jugará su última chance de acceder a la fase final del torneo y lo hará el domingo desde las 16 ante Huracán, en simultáneo con Rosario Central vs. Tigre, Gimnasia vs. Argentinos y Belgrano vs. Sarmiento, todos por la Zona B para definir los cruces y pases a los playoffs.
Por su parte, Boca y Rosario Central deberán jugar el martes 5 de mayo por Copa Libertadores, por lo tanto no pueden disputar sus encuentros después del sábado 2 de mayo. Mientras que River, que jugará este este jueves por la Copa Sudamericana y para tener el tiempo correspondiente de descanso, disputará su último encuentro el domingo de local ante Atlético de Tucumán.
La fecha 9 del Torneo Apertura no se jugó en marzo debido a que el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió llamar a un paro de actividades durante ese fin de semana, impulsada por los clubes debido a las investigaciones judiciales que avanzan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por una presunta evasión fiscal.