La Liga Profesional confirmó los días y horarios para la fecha postergada: qué partidos se jugarán en simultáneo Se trata de la jornada que había sido postergada por el paro del fútbol argentino y será clave para determinar los 16 clasificados y su ubicación para los octavos de final. Por + Seguir en







Boca jugará de visitante frente a Central Córdoba el sábado, mientras que River lo hará el domingo desde las 18:30 ante Atlético de Tucumán Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de la 9°fecha del Torneo Apertura, jornada que había sido suspendida por el paro impulsado por los dirigentes de AFA .

Los encuentros se llevarán a cabo del sábado a martes ya que el viernes es 1° de mayo y no habrá actividades por el Día del Trabajador. Esta jornada será clave para definir los 16 clasificados y su ubicación para los octavos de final.

En esa línea, San Lorenzo e Independiente protagonizarán uno de los partidos más destacados del fin de semana el sábado a las 18:45; mientras que Racing se jugará su última chance de acceder a la fase final del torneo y lo hará el domingo desde las 16 ante Huracán, en simultáneo con Rosario Central vs. Tigre, Gimnasia vs. Argentinos y Belgrano vs. Sarmiento, todos por la Zona B para definir los cruces y pases a los playoffs.

Por su parte, Boca y Rosario Central deberán jugar el martes 5 de mayo por Copa Libertadores, por lo tanto no pueden disputar sus encuentros después del sábado 2 de mayo. Mientras que River, que jugará este este jueves por la Copa Sudamericana y para tener el tiempo correspondiente de descanso, disputará su último encuentro el domingo de local ante Atlético de Tucumán.

La fecha 9 del Torneo Apertura no se jugó en marzo debido a que el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió llamar a un paro de actividades durante ese fin de semana, impulsada por los clubes debido a las investigaciones judiciales que avanzan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por una presunta evasión fiscal.

Así se jugará la fecha 9 de la Liga Profesional, postergada por el paro de la AFA Sábado 2 de mayo 14: Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30: Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15: Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45: San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45: Unión – Talleres (Zona A)

21.15: Platense – Estudiantes (Zona A) Domingo 3 de mayo 13.30: Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16: Rosario Central – Tigre (Zona B)

16: Racing – Huracán (Zona B)

16: Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16: Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30: River – Atlético Tucumán (Zona B) Lunes 4 de mayo 17: Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15: Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2049097843927843069&partner=&hide_thread=false