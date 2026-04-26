Cuál es el feriado de Chubut en abril 2026 que se pega al 1 de mayo y genera un fin de semana largo de 4 días Este tipo de disposiciones locales suelen alcanzar a la administración pública, la justicia y las instituciones educativas. Por + Seguir en







La provincia de Argentina tendrá otra fecha extra además de los Feriados nacionales Pixabay

El asueto se celebra el jueves 30 de abril de 2026 en todo el territorio de Chubut.

Se conmemora el aniversario del Plebiscito de 1902, realizado en la zona de Trevelin.

Es una fecha clave para la soberanía: los pobladores eligieron pertenecer a la Argentina antes que a Chile.

Al ser un feriado provincial, se suma al viernes 1 de mayo, creando un puente de 4 días.

La provincia de Chubut se prepara para un escenario excepcional en el cierre de este mes, donde una fecha de profundo significado histórico local se alineará con el calendario nacional para ofrecer un descanso extendido. Para quienes planean recorrer los paisajes patagónicos o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina, este esquema de Feriados de abril representa un alivio estratégico antes de encarar el resto del semestre.

Este fenómeno, que transforma la última semana del mes en una oportunidad ideal para el turismo y el encuentro comunitario, no es casualidad, sino el resultado de la conmemoración de un hito que forjó la identidad de la región. Mientras que en el resto del país se aguarda únicamente el feriado del Día del Trabajador, los chubutenses gozarán de una jornada previa de asueto que permitirá conectar el descanso con el inicio de mayo.

Cómo es el feriado del 30 de abril en Chubut y por qué hay fin de semana largo -calendario feriados persona

Debido a la conmemoración del histórico Plebiscito de 1902, el próximo jueves 30 de abril ha sido declarado feriado provincial.

Esta fecha, que recuerda el momento en que los colonos del Valle 16 de Octubre decidieron la soberanía argentina sobre esas tierras frente a la Comisión de Límites, se une al feriado nacional del viernes 1 de mayo. De esta manera, se consolida un fin de semana extralargo de cuatro días. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre