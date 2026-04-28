Inflación: luego de que Javier Milei anticipe una baja, qué pronostican las consultoras para abril Los últimos estudios midieron los distintos rubros y proyectaron el Índice de Precios al Consumidor, que hace once meses sufre una aceleración interrumpida. En marzo se ubicó en 3,4% y acumuló un 9,4% en lo que va del año. Por + Seguir en







Las consultoras prevén que la inflación se ubicará abajo del 3%. Imagen creada con IA

Los últimos estudios de las consultoras privadas anticipan un dato alentador para el Gobierno en materia económica: la inflación volverá a tener una baja en abril, tras de once meses de aceleración ininterrumpida y luego de que en marzo se ubique en 3,4% llevando el acumulado anual al 9,4%.

Pese a que el número pareciera ser una buena noticia, el dato se contradice con lo que había señalado el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2026, donde proyectaba un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 10,1% para todo el 2026. Además, el cuarto mes del año volverá a ubicar el índice en torno al 2,5%, todavía elevado y muy lejos del 1,5% obtenido en mayo del 2025.

"De acá para adelante, la inflación tendría que empezar a ceder. Cuando llegamos, estaba en el 1,5% diario", había señalado el presidente Javier Milei en una entrevista con Neura, donde también explicó el motivo por el cual la inflación había bajado previamente, según el Indec.

Milei AmCham 1 Javier Milei volvió a hablar de la inflación y aseguró que desde abril "debería empezar a ceder". Prensa AmCham Summit 2026

"Cerramos el déficit fiscal en un mes y el déficit del Banco Central en seis meses. A partir de ahí, la base monetaria amplia fija. A partir de ahí, la tasa de inflación cedió fuertemente", sostuvo.

En este marco, el último informe de la consultora LCG sostuvo que el precio de los alimentos se incrementó 1,4% durante la tercera semana de abril, avance que se compensa con la merma del 0,4% de la primera y la suba de 0,5% de la segunda. De esta manera, el rubro acumulan un alza total de 1,5% en las cuatro últimas semanas. "Abril continúa marcado por la desaceleración en Alimentos, lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros. Más allá del congelamiento de combustibles, aún persiste el arrastre estadístico del 8% heredado de marzo, sumado a la presión estacional que todavía exhibe indumentaria por el cambio de temporada", señala la consultora. Inflación de abril: las proyecciones de las consultoras Equilibra: anticipan un índice del 2,4%. Durante la cuarta semana la suba fue de 0,1%, el valor más bajo en casi un año.

anticipan un índice del Durante la cuarta semana la suba fue de 0,1%, el valor más bajo en casi un año. EcoGo: prevé un 2,5% . Gracias a una fuerte desaceleración en el rubro alimentos.

prevé un . Gracias a una fuerte desaceleración en el rubro alimentos. Analytica: Estima en un 2,8%. El promedio de las cuatro semanas en alimentos de supermercados fue de solo 1,2%. inflación equilibra