28 de abril de 2026 Inicio
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Privatización de AySA: el Gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión

La Ley Bases declaró a la empresa "sujeta a venta". El proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional.

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AySA tiene un nuevo contrato de concesión con el Estado.

AySA tiene un nuevo contrato de concesión con el Estado.

El Gobierno aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

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La medida se implementó a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

La norma ratifica el modelo de contrato entre el Estado y AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, que será suscripto por la cartera económica luego de que la Ley Bases declarara a la compañía "sujeta a privatización". Además, el Decreto 494/2025 autorizó la venta del paquete accionario.

AySA
AySA provee servicios de agua y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

AySA provee servicios de agua y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según lo establecido, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.

El modelo aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad. En ese sentido, el contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario.

Además, la empresa deberá cumplir con el "Plan de Acción de Transición 2024-2026", aprobado previamente por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que se extenderá entre 2027 y 2031.

Desde el Gobierno remarcaron en el texto que el proceso no debe afectar la continuidad del servicio y que se llevará adelante bajo principios de "transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia".

Cómo será la nueva concesión de AySA de cara a su privatización

El esquema combina ingreso de un operador privado con control accionario mayoritario y eventual colocación de parte del paquete en el mercado, una ingeniería pensada para atraer inversores y valorizar la compañía.

La privatización viene acompañada por cambios normativos previos que rediseñaron las reglas del sector, desde condiciones de prestación hasta mayores facultades para el concesionario. Ese rediseño fue leído como el andamiaje previo para el ingreso privado.

Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.

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