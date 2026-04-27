Estos son todos los feriados que suceden en la última semana de abril 2026

La última semana de abril de 2026 se ha consolidado como un período atípico en el calendario argentino, donde la confluencia de fechas históricas regionales y celebraciones fundacionales ha transformado la rutina de miles. El impacto de estos Feriados locales es profundo, ya que modifica la actividad administrativa, educativa y comercial en zonas clave de las provincias de Buenos Aires y Chubut.
Mientras la mayoría de la población aguarda el descanso nacional por el Día del Trabajador, diversas localidades y provincias han activado asuetos específicos que permiten a sus habitantes disfrutar de pausas extendidas. Para muchos, este cierre de mes representa la oportunidad de participar en actos oficiales y festejos comunitarios que refuerzan el sentido de pertenencia.
A continuación, el listado completo de Feriados que habrá durante esta semana (la última del mes de abril):