Estos son todos los feriados que suceden en la última semana de abril 2026 Entender este mapa de celebraciones es fundamental para la organización de servicios y la planificación de viajes. Por + Seguir en







Conocé los Feriados que quedan en esta semana Redes Sociales

El viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, feriado inamovible para todo el territorio argentino.

En dos lugares hay asueto el jueves, el cual se une al viernes 1, creando un puente de 4 días.

Los feriados del 30 de abril afectan principalmente a la administración pública de los distritos mencionados.

Además, habrá un sitio que tendrá asueto el lunes 27 de abril.

La última semana de abril de 2026 se ha consolidado como un período atípico en el calendario argentino, donde la confluencia de fechas históricas regionales y celebraciones fundacionales ha transformado la rutina de miles. El impacto de estos Feriados locales es profundo, ya que modifica la actividad administrativa, educativa y comercial en zonas clave de las provincias de Buenos Aires y Chubut.

Mientras la mayoría de la población aguarda el descanso nacional por el Día del Trabajador, diversas localidades y provincias han activado asuetos específicos que permiten a sus habitantes disfrutar de pausas extendidas. Para muchos, este cierre de mes representa la oportunidad de participar en actos oficiales y festejos comunitarios que refuerzan el sentido de pertenencia.

Qué feriados tiene abril 2026 en su última semana feriado

A continuación, el listado completo de Feriados que habrá durante esta semana (la última del mes de abril):

27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).

30 de abril: Navarro (aniversario fundacional).

30 de abril: Trevelin, Chubut (aniversario del Plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre). Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre