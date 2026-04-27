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Estos son todos los feriados que suceden en la última semana de abril 2026

Entender este mapa de celebraciones es fundamental para la organización de servicios y la planificación de viajes.

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Conocé los Feriados que quedan en esta semana

Conocé los Feriados que quedan en esta semana

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  • El viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, feriado inamovible para todo el territorio argentino.

  • En dos lugares hay asueto el jueves, el cual se une al viernes 1, creando un puente de 4 días.

  • Los feriados del 30 de abril afectan principalmente a la administración pública de los distritos mencionados.
  • Además, habrá un sitio que tendrá asueto el lunes 27 de abril.

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La última semana de abril de 2026 se ha consolidado como un período atípico en el calendario argentino, donde la confluencia de fechas históricas regionales y celebraciones fundacionales ha transformado la rutina de miles. El impacto de estos Feriados locales es profundo, ya que modifica la actividad administrativa, educativa y comercial en zonas clave de las provincias de Buenos Aires y Chubut.

Mientras la mayoría de la población aguarda el descanso nacional por el Día del Trabajador, diversas localidades y provincias han activado asuetos específicos que permiten a sus habitantes disfrutar de pausas extendidas. Para muchos, este cierre de mes representa la oportunidad de participar en actos oficiales y festejos comunitarios que refuerzan el sentido de pertenencia.

Qué feriados tiene abril 2026 en su última semana

feriado

A continuación, el listado completo de Feriados que habrá durante esta semana (la última del mes de abril):

  • 27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).
  • 30 de abril: Navarro (aniversario fundacional).
  • 30 de abril: Trevelin, Chubut (aniversario del Plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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