El calendario de Feriados de abril de 2026 ha sorprendido a los habitantes de una importante región de la provincia de Buenos Aires con la confirmación de una jornada de descanso adicional que altera la rutina habitual. Esta fecha, que coincide estratégicamente con la proximidad de un feriado nacional inamovible, permite la formación de un puente temporal de cuatro días consecutivos sin actividad laboral ni escolar para miles de ciudadanos.
La razón detrás de este beneficio se encuentra en la conmemoración de un evento que define la identidad de la comunidad afectada. En este caso particular, la fecha elegida se ha alineado de tal manera con el 1 de mayo, Día del Trabajador, que genera una oportunidad única para el turismo regional y el esparcimiento familiar antes de comenzar el quinto mes del año.
Los habitantes del partido bonaerense de Navarro están a las puertas de un descanso excepcional. Gracias a la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional de la ciudad, se ha declarado feriado local el próximo jueves 30 de abril.
Esta fecha, de gran relevancia histórica para el distrito, se une de forma estratégica al viernes 1 de mayo (Día del Trabajador), creando un puente que se extiende hasta el domingo. Se trata de una medida que impacta de lleno en la dinámica de la zona, permitiendo que las familias participen de los festejos tradicionales y disfruten de una pausa prolongada que no se replicará en el resto del país.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
- Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
- Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
- Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original
Feriados con fines turísticos
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre