Este feriado de Buenos Aires en abril 2026 se pega al 1 de mayo y será fin de semana largo de 4 días: a qué se debe La coincidencia no responde a una normativa de alcance general en todo el país, sino a una disposición local. Por + Seguir en







Los Feriados que están en la previa al Día del Trabajador. Redes Sociales

La fecha oficial del feriado local es el jueves 30 de abril de 2026. El descanso extra se debe al aniversario fundacional de la ciudad de Navarro.

Al pegarse con el viernes 1 de mayo, se forma un fin de semana largo de 4 días.

Esta medida rige exclusivamente para el partido de Navarro, en la provincia de Buenos Aires.

No es un feriado nacional, por lo que el resto del país tendrá una jornada laboral normal el jueves.

El calendario de Feriados de abril de 2026 ha sorprendido a los habitantes de una importante región de la provincia de Buenos Aires con la confirmación de una jornada de descanso adicional que altera la rutina habitual. Esta fecha, que coincide estratégicamente con la proximidad de un feriado nacional inamovible, permite la formación de un puente temporal de cuatro días consecutivos sin actividad laboral ni escolar para miles de ciudadanos.

La razón detrás de este beneficio se encuentra en la conmemoración de un evento que define la identidad de la comunidad afectada. En este caso particular, la fecha elegida se ha alineado de tal manera con el 1 de mayo, Día del Trabajador, que genera una oportunidad única para el turismo regional y el esparcimiento familiar antes de comenzar el quinto mes del año.

Cómo es el feriado del 30 de abril en Buenos Aires y por qué hay fin de semana largo feriados Confirmado: así será el último fin de semana largo de julio 2024: cuándo cae.

Los habitantes del partido bonaerense de Navarro están a las puertas de un descanso excepcional. Gracias a la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional de la ciudad, se ha declarado feriado local el próximo jueves 30 de abril.

Esta fecha, de gran relevancia histórica para el distrito, se une de forma estratégica al viernes 1 de mayo (Día del Trabajador), creando un puente que se extiende hasta el domingo. Se trata de una medida que impacta de lleno en la dinámica de la zona, permitiendo que las familias participen de los festejos tradicionales y disfruten de una pausa prolongada que no se replicará en el resto del país. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre