25 de abril de 2026 Inicio
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Qué feriados y fines de semana largo que tiene mayo 2026: ¿hay más de uno?

Después de un abril con pocas pausas, mayo aparece como un respiro en el calendario argentino. Dos feriados nacionales generan fines de semana largos ideales para escapadas, descanso o reencuentros familiares. Cuándo caen y cómo aprovecharlos.

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Los feriados trasladables tienen una fecha fija

Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos.

  • Después de semanas con escasos cortes en la rutina, el calendario oficial de feriados trae una noticia esperada: mayo de 2026 se perfila como uno de los meses más amigables para el descanso.
  • Con dos fines de semana largos bien definidos, el escenario es ideal tanto para el turismo interno como para quienes buscan una pausa en la agenda.
  • El primer fin de semana largo llega desde el arranque del mes, con el Día del Trabajador, que cae viernes. Esto genera un descanso extendido desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.
  • El segundo bloque aparece hacia el final del mes con el Día de la Revolución de Mayo. Al caer lunes y ser un feriado inamovible, se forma otro fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

Después de semanas con escasos cortes en la rutina, el calendario oficial de feriados trae una noticia esperada: mayo de 2026 se perfila como uno de los meses más amigables para el descanso. Con dos fines de semana largos bien definidos, el escenario es ideal tanto para el turismo interno como para quienes buscan una pausa en la agenda.

Existen varios Feriados durante el mes que está por comenzar
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El dato no es menor. En un contexto donde cada feriado impacta en el consumo y la actividad económica, estas fechas no solo organizan el tiempo libre, sino que también movilizan destinos en todo el país.

Feriado

Qué sucede con los feriados y fines de semana largo en mayo 2026

El primer fin de semana largo llega desde el arranque del mes, con el Día del Trabajador, que cae viernes. Esto genera un descanso extendido desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

El segundo bloque aparece hacia el final del mes con el Día de la Revolución de Mayo. Al caer lunes y ser un feriado inamovible, se forma otro fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

En total, mayo ofrece dos oportunidades claras para cortar la rutina sin necesidad de pedir días extra.

feriado reloj

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha original sin importar el día de la semana en que caigan. Entre los principales de 2026 aparecen:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día de la Memoria.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Día de la Bandera.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos. En 2026, los principales son:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Son días no laborables definidos por decreto para generar fines de semana largos y promover el turismo interno.

  • Viernes 2 de mayo: se ubica después del Día del Trabajador (1° de mayo).
  • Viernes 15 de agosto: se establece como puente previo al feriado trasladable del 17 de agosto (San Martín).
  • Viernes 21 de noviembre: se integra al fin de semana del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).
feriado

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