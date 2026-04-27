27 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

Quienes deban prestar servicios durante esa jornada serán beneficiados con un monto especial, mientras que además ya están confirmados los días no laborables con fines turísticos que extenderán varios fines de semana largos a lo largo del año.

Por
Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

  • El 1 de mayo de 2026 será una jornada de descanso obligatorio por el Día del Trabajador en Argentina.
  • También se confirmó el calendario de días festivos inamovibles y trasladables para 2026.
  • Además, ya fueron definidos los tres días no laborables con fines turísticos del próximo año.
  • Estas fechas permitirán la formación de varios fines de semana largos a lo largo del calendario.

El 1 de mayo de 2026 se conmemora el Día del Trabajador y es uno de los días festivos nacionales en Argentina. Quienes deban prestar servicios durante esa jornada deberán acceder a un monto especial según lo establece la legislación. ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?

La provincia de Argentina tendrá otra fecha extra además de los Feriados nacionales
Te puede interesar:

Cuál es el feriado de Chubut en abril 2026 que se pega al 1 de mayo y genera un fin de semana largo de 4 días

El primer día del quinto mes del año, miles de trabajadores en el país disfrutarán del asueto por una fecha que forma parte del calendario oficial de feriados patrios. Sin embargo, algunos empleados deberán cumplir funciones igualmente y surge una de las dudas más frecuentes: ¿cuál es el monto que se paga por realizar labores un feriado nacional?

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, quienes trabajen durante un feriado nacional deben percibir una remuneración superior a la habitual.

Mate

Qué monto cobro si trabajo el feriado del 1 de mayo en 2026

Si un empleado presta tareas durante un feriado nacional, debe cobrar:

  • El salario habitual de la jornada.
  • Un adicional del 100% sobre ese valor.
  • En términos prácticos, se paga el día doble.

Por ejemplo:

  • Si una jornada normal se paga $50.000.
  • Durante un feriado nacional se cobra $100.000.

Esto significa que quienes trabajen el 1 de mayo de 2026 deberán recibir el equivalente a dos jornadas laborales por ese día. En caso de no prestar servicios, el trabajador igualmente cobra el día normalmente, sin descuentos, como ocurre con todos los feriados nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 16 de marzo
  • Viernes 15 de mayo
  • Lunes 7 de diciembre

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Día del Trabajador: ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

Qué pasa con los bancos en el feriado del 1 de mayo y qué trámites se pueden hacer

Los Feriados que están en la previa al Día del Trabajador.

Este feriado de Buenos Aires en abril 2026 se pega al 1 de mayo y será fin de semana largo de 4 días: a qué se debe

Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos.

Qué feriados y fines de semana largo tiene mayo 2026: ¿hay más de uno?

Existen varios Feriados durante el mes que está por comenzar

A qué personas les corresponde el feriado por el 1° de mayo en 2026

Confirmado: así será el último fin de semana largo de abril

Decretaron un feriado inesperado en el final de abril 2026: cuál es

Mayo tiene dos feriados que conforman un fin de semana largo en 2026. 

Se viene un nuevo finde largo: a quiénes les corresponde el feriado del 1º de Mayo

Rating Cero

Gladys mostró su nueva imagen tras visitar a su estilista.

La impresionante transformación de Gladys La Bomba Tucumana: tremendo cambio de look

Sofía Gonnet dejó atrás el rubio clásico que mantuvo durante varias temporadas.

Adiós al rubio: Sofía Gonnet sorprendió con un nuevo cambio de look

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

Adolfo Aristarain.

Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: Elegí el mal menor. 

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica

últimas noticias

Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

Hace 13 minutos
Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Hace 29 minutos
Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Hace 37 minutos
Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final del músico de una reconocida banda de cumbia

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final de un músico de una reconocida banda de cumbia

Hace 59 minutos
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan lleva más de un mes.

ARA San Juan: una hipótesis que ya se desmoronó

Hace 1 hora