Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026 Quienes deban prestar servicios durante esa jornada serán beneficiados con un monto especial, mientras que además ya están confirmados los días no laborables con fines turísticos que extenderán varios fines de semana largos a lo largo del año. Por + Seguir en







Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

El 1 de mayo de 2026 será una jornada de descanso obligatorio por el Día del Trabajador en Argentina.

También se confirmó el calendario de días festivos inamovibles y trasladables para 2026.

Además, ya fueron definidos los tres días no laborables con fines turísticos del próximo año.

Estas fechas permitirán la formación de varios fines de semana largos a lo largo del calendario. El 1 de mayo de 2026 se conmemora el Día del Trabajador y es uno de los días festivos nacionales en Argentina. Quienes deban prestar servicios durante esa jornada deberán acceder a un monto especial según lo establece la legislación. ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?

El primer día del quinto mes del año, miles de trabajadores en el país disfrutarán del asueto por una fecha que forma parte del calendario oficial de feriados patrios. Sin embargo, algunos empleados deberán cumplir funciones igualmente y surge una de las dudas más frecuentes: ¿cuál es el monto que se paga por realizar labores un feriado nacional?

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, quienes trabajen durante un feriado nacional deben percibir una remuneración superior a la habitual.

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Qué monto cobro si trabajo el feriado del 1 de mayo en 2026 Si un empleado presta tareas durante un feriado nacional, debe cobrar:

El salario habitual de la jornada.

Un adicional del 100% sobre ese valor.

En términos prácticos, se paga el día doble. Por ejemplo: Si una jornada normal se paga $50.000.

Durante un feriado nacional se cobra $100.000. Esto significa que quienes trabajen el 1 de mayo de 2026 deberán recibir el equivalente a dos jornadas laborales por ese día. En caso de no prestar servicios, el trabajador igualmente cobra el día normalmente, sin descuentos, como ocurre con todos los feriados nacionales. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Lunes 16 de marzo

Viernes 15 de mayo

Lunes 7 de diciembre