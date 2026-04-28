28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El consumo masivo cayó 5,1% en marzo y acumula 14 meses a la baja

Un relevamiento privado reveló que las ventas en distintos rubros siguen en franco retroceso. La pérdida del poder adquisitivo aparece como el principal factor detrás del deterioro.

Por
El consumo masivo cayó 5

El consumo masivo cayó 5,1% en marzo y acumula 14 meses a la baja

El consumo masivo continúa sin señales firmes de recuperación y registró en marzo una caída interanual del 5,1%, sumando 14 meses consecutivos a la baja. Así lo reflejó un relevamiento de la consultora Scentia, que además indicó que el primer trimestre del año cerró con una caída acumulada del 3,1%.

Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno antes de fin de año
Te puede interesar:

Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno en 2026

A pesar de ese escenario, en la comparación contra febrero se observó un repunte del 6,1%, impulsado por un mayor movimiento en supermercados, mayoristas y autoservicios. Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir la tendencia negativa de fondo.

En la medición interanual, los canales tradicionales fueron los más golpeados. Las ventas en mayoristas retrocedieron 8,8%, en supermercados un 7% y en autoservicios independientes un 5,1%. En el acumulado trimestral, las caídas se moderan, aunque se mantienen en terreno negativo.

Dentro de los supermercados, los rubros más afectados fueron los productos perecederos, con una baja de dos dígitos, seguidos por bebidas y alimentos en general. En los autoservicios, el desplome fue aún más marcado en perecederos, mientras que alimentos mostró un leve crecimiento.

El único canal que mantiene una tendencia positiva es el comercio electrónico, con un crecimiento superior al 30% interanual. No obstante, su incidencia en el total de ventas sigue siendo reducida y no logra compensar las caídas del resto.

Si se toman en conjunto supermercados y autoservicios, la contracción de marzo se profundiza hasta el 6,1%. En términos de nivel de actividad, el consumo se ubica actualmente en el 89% respecto de enero de 2023 y se mantiene significativamente por debajo de los valores de fines de ese año.

Desde la consultora señalaron además que el incremento de precios promedio en el consumo masivo se ubicó por debajo de la inflación general, lo que refleja un contexto de demanda debilitada.

El deterioro del consumo se vincula de manera directa con la pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo con datos oficiales, los salarios registrados acumularon una caída real en los últimos meses, con un impacto más severo en el sector público que en el privado. Desde la asunción de Javier Milei, el retroceso del ingreso real se consolidó como uno de los factores centrales que explican la retracción del consumo.

Noticias relacionadas

La Ciudad de Buenos Aires busca impulsar el uso de criptomonedas.

La Ciudad reduce Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas

El boleto de colectivo se irá a más de $750 y el de subte saltará a $1.500.

En mayo suben las tarifas de colectivos, subtes y peajes en CABA: cuáles serán los nuevos valores

La inflación acumulada en Argentina durante el primer trimestre de 2026 fue del 9,4%.

Paritarias: qué trabajadores tendrán un aumento confirmado en mayo de 2026

Lo nuevo del ARCA, todas las obras sociales que subre el monotributo.

Cuales son las obras sociales que tiene ARCA para monotributistas y cuál elegir

En marzo la venta de combustibles cayó cerca de un 2% por el aumento de los precio

En marzo, la venta de combustibles cayó cerca de un 2% por el aumento de los precios

Las consultoras prevén que la inflación se ubicará abajo del 3%. 

Luego de que Milei anticipara una baja, consultoras pronostican que la inflación de abril rondará el 2,5%

Rating Cero

Tini y De Paul tendrían una relación abierta.

¿Relación abierta? Yanina Latorre reveló la verdad sobre el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Se separó Pablito Lescano de su novia Cecilia.

Pablito Lescano se separó de Cecilia Calafell tras 20 años de relación

Emilia Mernes analiza un cambio de look en pleno viaje.

Emilia Mermes advirtió que podría hacerse un impresionante cambio de look: "No me inciten porque hago locuras"

La insólita pelea que rodeó al cumpleaños de 15 de Allegra Cubero.

Se filtró por qué Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse tras la fiesta de 15 de su hija

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes

Tamara Paganini, subcampeona de Gran Hermano 2001.
play

Tamara Paganini contó el peor momento de su vida en Gran Hermano y se quebró por la muerte de sus mellizos

últimas noticias

La medida comenzó a regir desde las 6 de la mañana del martes. 

Debido al frío, recortan el suministro de GNC en estaciones de servicio del AMBA

Hace 6 minutos
Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno antes de fin de año

Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno en 2026

Hace 14 minutos
play

Así fue el momento en que un cartel aplastó y mató a un policía en Flores

Hace 27 minutos
Este video se hizo viral en las redes sociales pero por un detalle que no pasó desapercibido

Esta propuesta de casamiento en el Cristo Redentor se volvió viral por un detalle extra: ¿qué pasó?

Hace 27 minutos
Tini y De Paul tendrían una relación abierta.

¿Relación abierta? Yanina Latorre reveló la verdad sobre el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hace 38 minutos