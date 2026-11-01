Cómo estará el clima en la primera semana de noviembre 2026 El tiempo tendrá algunos cambios durante los próximos días, con un panorama que irá mejorando con el correr de la semana. Por Agregar C5N en









Así va a estar el clima en la primera semana de noviembre 2026. Tiempo

Noviembre comenzará con lluvias y tormentas aisladas.

La inestabilidad en la jornada de hoy será mayor durante el mediodía, la tarde y la noche.

Durante la semana se esperan buenas condiciones climáticas en el AMBA.

Las temperaturas subirán de manera paulatina a medida que avancen los días. Octubre se despidió con un sábado que presentó buenas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una temperatura que llegó a los 25 grados y sin lluvias. En cambio, para hoy, domingo 1 de noviembre, se espera una jornada cálida, aunque con mayor presencia de nubosidad y probabilidad de lluvia durante buena parte del día.

Durante las primeras horas del día predominará el cielo parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será la más baja en toda la jornada. Esto permitirá disfrutar de una mañana relativamente estable, con una temperatura mínima cercana a los 15 grados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse a medida que avance el día.

Para el día de hoy se esperan lluvias y tormentas aisladas durante el mediodía, la tarde y la noche. Tiempo Durante el mediodía, la tarde y la noche aumentará la inestabilidad en el AMBA, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70% y posibles tormentas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, por lo que se espera una jornada más fresca que la de ayer y con condiciones poco favorables para las actividades al aire libre.

Así será el clima para dar comienzo a noviembre 2026 De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes 2 de noviembre comenzará con condiciones estables en el AMBA. Se espera una temperatura máxima de 26 grados, con cielo mayormente nublado durante la mañana y algunos períodos de sol por la tarde. La probabilidad de precipitaciones será muy baja y tenderá a desaparecer con el correr de las horas.

Para el martes 3 se prevé un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 22 grados. El cielo estará mayormente nublado durante buena parte del día y podrían aparecer algunas lluvias hacia la tarde y la noche. En tanto, el miércoles 4 tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 23. La jornada presentará un panorama variable, con posibilidad de chaparrones durante la mañana y una mejora hacia la tarde, cuando se espera mayor presencia del sol.

Durante la semana las temperaturas serán elevadas y el sol estará mas presente. Meteored El jueves 5 seguirá con temperaturas elevadas, con una máxima de 25 grados. Se espera un día parcialmente soleado y sin probabilidad de precipitaciones. De esta manera, el comienzo de noviembre en el AMBA estará acompañado por temperaturas cada vez más elevadas y acordes a esta época del año.