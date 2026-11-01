Cómo estará el clima en la primera semana de noviembre 2026

- Noviembre comenzará con lluvias y tormentas aisladas.
- La inestabilidad en la jornada de hoy será mayor durante el mediodía, la tarde y la noche.
- Durante la semana se esperan buenas condiciones climáticas en el AMBA.
- Las temperaturas subirán de manera paulatina a medida que avancen los días.
Octubre se despidió con un sábado que presentó buenas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una temperatura que llegó a los 25 grados y sin lluvias. En cambio, para hoy, domingo 1 de noviembre, se espera una jornada cálida, aunque con mayor presencia de nubosidad y probabilidad de lluvia durante buena parte del día.
Durante las primeras horas del día predominará el cielo parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será la más baja en toda la jornada. Esto permitirá disfrutar de una mañana relativamente estable, con una temperatura mínima cercana a los 15 grados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse a medida que avance el día.
Para el día de hoy se esperan lluvias y tormentas aisladas durante el mediodía, la tarde y la noche.
Tiempo
Durante el mediodía, la tarde y la noche aumentará la inestabilidad en el AMBA, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70% y posibles tormentas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, por lo que se espera una jornada más fresca que la de ayer y con condiciones poco favorables para las actividades al aire libre.
Así será el clima para dar comienzo a noviembre 2026
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes 2 de noviembre comenzará con condiciones estables en el AMBA. Se espera una temperatura máxima de 26 grados, con cielo mayormente nublado durante la mañana y algunos períodos de sol por la tarde. La probabilidad de precipitaciones será muy baja y tenderá a desaparecer con el correr de las horas.
Para el martes 3 se prevé un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 22 grados. El cielo estará mayormente nublado durante buena parte del día y podrían aparecer algunas lluvias hacia la tarde y la noche. En tanto, el miércoles 4 tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 23. La jornada presentará un panorama variable, con posibilidad de chaparrones durante la mañana y una mejora hacia la tarde, cuando se espera mayor presencia del sol.
Durante la semana las temperaturas serán elevadas y el sol estará mas presente.
Meteored
El jueves 5 seguirá con temperaturas elevadas, con una máxima de 25 grados. Se espera un día parcialmente soleado y sin probabilidad de precipitaciones. De esta manera, el comienzo de noviembre en el AMBA estará acompañado por temperaturas cada vez más elevadas y acordes a esta época del año.