30 de octubre de 2026 Inicio
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El Niño no da tregua: noviembre arranca con 70 mm de lluvia y alerta por crecidas

Tras la llegada de un nuevo frente de tormentas el domingo, se prevén acumulados de hasta 70 mm en la franja central. El Noreste podría superar los 100 mm hacia mediados de semana.

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El avance del río Paraná provocó desbordes e inundaciones en las zonas costeras.

El avance del río Paraná provocó desbordes e inundaciones en las zonas costeras.

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El fenómeno del Niño no cesa y después de un sábado con tormentas aisladas, caída de granizo y alertas meteorológicas de tormentas en la zona núcleo del país, el sol volverá el domingo pero sólo por unas horas. Después llegarán las lluvias que puede llegar hasta 70 mm.

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Con sol, nubosidad variable y un aumento de la temperatura en el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte y noroeste de la Provincia de Buenos Aires, las temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 35°C el centro de Argentina se vivirán horas de estabilidad meteorológica hasta el 31 de octubre. Luego el clima entrará en un nuevo sistema frontal.

El domingo 1 de noviembre cambiarán las condiciones del tiempo y las lluvias aisladas pasarán a ser contundentes. La inestabilidad comenzará desde temprano en San Luis, La Pampa y Córdoba, para desplazarse por la tarde hacia Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos con acumulados que oscilarán entre los 30 y 70 milímetros.

Inestabilidad: cómo será la primera semana de noviembre

El lunes 2, el eje de mal tiempo avanzará hacia el norte, llevando precipitaciones clave a zonas necesitadas como Santiago del Estero y Chaco. El martes 3, reaparecerán tormentas aisladas desde Córdoba hasta la provincia de Buenos Aires, acompañadas por inestabilidad en Cuyo y el NOA. Mientras, el miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 se intensificarán los núcleos de lluvia sobre el noreste (Misiones, Formosa y Corrientes), donde las marcas acumuladas podrían superar fácilmente los 100 milímetros.

El fenómeno del Niño impacta en el Litoral

Las imágenes del Servicio Meteorológico Nacional revelan un dramático avance de los desbordes en los ríos Paraná y Paraguay, así como la recarga crítica en los Esteros del Iberá. Con pronósticos de lluvias abundantes también para el sur de Brasil y Paraguay, la atención se concentra en la evolución de las cuencas para evitar mayores complicaciones en las zonas costeras.

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