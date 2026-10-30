30 de octubre de 2026 Inicio
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Alerta meteorológica amarilla en Buenos Aires por tormentas y lluvias con granizo y fuerte actividad eléctrica

Las precipitaciones arribaron durante la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos varios avisos durante la jornada del sábado aunque se espera una leve mejora en las condiciones de cara al sábado.

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Buenos Aires está bajo alerta meteorológica por tormentas.

Buenos Aires está bajo alerta meteorológica por tormentas.

Regresaron las tormentas a Buenos Aires durante la madrugada del sábado 30 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias para la provincia acompañadas de intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Se esperan tormentas para el domingo 1 de noviembre. 
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Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En algunas zonas de Buenos Aires, como por ejemplo Almiranta Brown, Lomas de Zamora, Burzaco, Florencio Varela y La Plata cayó granizo durante las primeras horas del día.

"La primera mitad del día y las últimas horas de la tarde van a estar receptivas de tormentas que nos pueden dejar actividad eléctrica", contó el meteorológo Diego Angeli para la pantalla de C5N. El granizo está concentrado en la zona sur de Buenos Aires, de tamaño pequeño.

La jornada del viernes va a tener lluvias con diferentes intensidades. "Es una jornada que estaremos al borde de las precipitaciones. En el sur se está dando las lluvias más fuertes", añadió cerca de las 7 de la mañana. Sin embargo. las temperaturas primaverales acompañará el mal tiempo con máximas cercanas a los 23 grados.

¿Cómo estará el tiempo en CABA?

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa lluvias y tormentas durante los próximos días, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22° y los 25°.

Este viernes 30 de octubre se presenta con probabilidad de precipitaciones del 90%, con una acumulación estimada de 9,6 mm. La temperatura irá de 15° a 22°, con vientos de entre 24 y 41 km/h.

Para el sábado 31 se espera una jornada con neblina, una máxima de 23° y una mínima de 13°. El domingo 1° de noviembre volverán las lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 80% y 10 mm estimados. Las temperaturas estarán entre los 16° y los 22°.

El lunes 2 continuará la posibilidad de lluvias, con un 70% de probabilidad de precipitaciones y apenas 0,3 mm previstos. La máxima alcanzará los 25° y la mínima será de 15°.

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