¿Regresan las tormentas? Qué pasará con el clima el fin de semana y cómo comienza noviembre

El pronóstico meteorológico anticipa cambios en las condiciones del tiempo en Buenos Aires, con variaciones en la temperatura, nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante los próximos días.

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias, períodos de inestabilidad y temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados en Buenos Aires. ¿Qué días conviene aprovechar para hacer actividades al aire libre?, ¿regresan las tormentas?, que pasará con el clima el fin de semana y cómo comienza noviembre 2026?.

El clima en Buenos Aires tendrá varios cambios durante los últimos días de octubre y el comienzo de noviembre de 2026. Según el pronóstico, el fin de semana estará marcado por precipitaciones en momentos puntuales, abundante nubosidad y un ascenso de los registros térmicos .

Aunque aumentará la nubosidad, habrá una jornada más agradable para organizar paseos y actividades al aire libre, perfilándose como el mejor día del cierre del décimo mes anual para disfrutar de actividades fuera de casa.

El viernes comenzará con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Durante las primeras horas se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. El pronóstico contempla lluvias y tormentas aisladas que podrían afectar distintos sectores de la región. La temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la máxima llegará a los 23 grados .

Hacia la tarde y la noche, las probabilidades de lluvia disminuirán, aunque no desaparecerá por completo la posibilidad de precipitaciones. Después de una jornada inestable, el sábado presentará condiciones más favorables. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 14 grados y la máxima alcanzará los 25 grados .

El domingo comenzará con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvias durante las primeras horas. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar hacia la tarde y la noche, cuando aumentaría la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones. La temperatura mínima rondará los 15 grados y la máxima podría alcanzar los 26 grados. Así, será la jornada más cálida del fin de semana, aunque también habrá que prestar atención al regreso de las lluvias.

El lunes comenzará con temperaturas de entre 17 y 26 grados y cielo mayormente nublado. Aunque se espera una importante presencia de nubes, las probabilidades de lluvia serían reducidas. Para el martes se anticipa un leve descenso de la temperatura, mientras que el miércoles volverían a subir los registros térmicos. De acuerdo con el pronóstico, el sábado será la jornada más conveniente para organizar actividades al aire libre en Buenos Aires, ya que tendrá menor probabilidad de precipitaciones y temperaturas agradables.