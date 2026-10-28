El impacto en Argentina del cambio climático potenciado por El Niño: olas de calor, sequías y pérdidas económicas

Un nuevo estudio advierte que los riesgos sanitarios crecen más rápido que las respuestas gubernamentales e insta a situar el bienestar humano en el centro de toda política ambiental. Por qué piden declarar la "emergencia sanitaria mundial".

Un nuevo informe de The Lancet Countdown alertó sobre que los daños a la salud relacionados a cambio climático se aceleraron en últimos 10 años y llamaron a declarar la "emergencia sanitaria mundial" ante la lenta respuesta de los gobiernos del mundo para poder desacelerar las consecuencias. En el caso de Argentina , la exposición al calor y los eventos climáticos extremos aumentan la mortalidad y reducen la capacidad laboral, mientras que los persistentes subsidios a los combustibles fósiles frenan la transición hacia energías renovables necesarias para proteger la salud pública.

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Sumado a esto, los especialistas explicaron que además del cambio climático "un episodio intenso de El Niño amenaza con agravar aún más los efectos y desencadenar crisis humanitarias relacionadas con el clima sin precedentes en todo el mundo".

Hace unos meses, un documento de Climate Central estimó que los ciudadanos de Buenos Aires perdieron, en promedio, 44 horas de sueño al año por las altas temperaturas nocturnas, de las cuales cuatro fueron consecuencia del cambio climático . Esta contribución a la pérdida de sueño se duplicó desde comienzos de la década de 1970.

El fenómeno de El Niño avanza sobre Argentina generando inundaciones en gran parte del Litoral, donde provincias como Chaco y Corrientes tuvieron que evacuar cientos de familias por la crecida de los ríos Paraná, Paraguay Bermejo.

Además, la exposición al calor está poniendo a las poblaciones vulnerables a un mayor riesgo de enfermedades y mortalidad relacionadas con el calor, mientras reduce la capacidad de trabajo y los posibles ingresos, con consecuencias para la salud y los medios de vida.

Esto coincide con lo estudiado por la revista Science Advances, acerca de que la exposición de los niños a las altas temperaturas en Argentina afecta al menos 443 mil pequeños, entre 0 y 9 años, a un mes más de estrés térmico. Y también influye en los adultos mayores, ya que el exceso de calor desafía severamente la capacidad del cuerpo para termorregularse.

Incendios en el Bolsón de 2025.

Además, la exposición al calor causó una pérdida anual promedio de más de 444 millones de horas laborales potenciales entre 2016 y 2025, casi un 65 % más que el promedio anual en los años 90. La construcción representó casi el 38% de estas pérdidas, seguida de la agricultura con el 35%.

Salud, calor y eventos meteorológicos extremos

Los niños menores de un año y los adultos mayores de 65 años en Argentina experimentaron cada uno aproximadamente 4 días adicionales de olas de calor por año entre 2016 y 2025 en comparación con 2006–2015 , alcanzando un promedio de alrededor de 10 días de olas de calor anuales.

en Argentina experimentaron cada uno aproximadamente , alcanzando un promedio de alrededor de 10 días de olas de calor anuales. El valor monetizado promedio anual de la mortalidad por calor entre las personas mayores de 65 años en Argentina fue de 3,5 mil millones de dólares entre 2021 y 2025, equivalente a aproximadamente 201.800 ingresos promedio anuales. Esto representó un aumento del 256 % en comparación con 2000–2004.

La exposición al calor causó una pérdida anual promedio de más de 444 millones de horas laborales potenciales entre 2016 y 2025, casi un 65 % más que el promedio anual en los años 90. La construcción representó casi el 38 % de estas pérdidas, seguida de la agricultura con el 35 %.

potenciales entre 2016 y 2025, casi un 65 % más que el promedio anual en los años 90. La construcción representó casi el 38 % de estas pérdidas, seguida de la agricultura con el 35 %. La reducción de la capacidad laboral por calor en Argentina provocó una pérdida estimada de ingresos potenciales de 1,91 mil millones de dólares en 2025, equivalente al 0,28 % del PIB nacional. Los trabajadores agrícolas fueron los más afectados, representando casi el 35 % de los ingresos potenciales perdidos.

Un promedio del 72% del área terrestre de Argentina experimentó al menos un mes de sequía extrema por año entre 2021 y 2025, frente al 12% entre 1981 y 1990.

por año entre 2021 y 2025, frente al 12% entre 1981 y 1990. En 2025, el 72% del área terrestre de Argentina experimentó al menos un mes de sequía extrema, un aumento del 507% con respecto al período 1981–1990.



Sobre transición energética y salud

La contaminación del aire en los hogares por el uso de combustibles contaminantes estuvo asociada con unas 139 muertes en Argentina en 2023, lo que representa una disminución del 65% respecto a las 394 muertes en 2016.

lo que representa una disminución del 65% respecto a las 394 muertes en 2016. La intensidad de carbono del sistema energético de Argentina disminuyó un 5 % entre 2016 y 2023, alcanzando 48,7 tCO/TJ. Las emisiones de CO por la combustión de combustibles fósiles también bajaron un 8 % en el mismo período.

En 2023, Argentina todavía no había adoptado el uso de la electricidad en el sector del transporte.

En 2024, los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina superaron los ingresos por el precio del carbono, resultando en subsidios netos de 1.910 millones de dólares, equivalentes al 2,7% del gasto nacional en salud actual. Estos subsidios mantienen la dependencia de los combustibles fósiles contaminantes, lo que dificulta mejorar la calidad del aire y proteger la salud.

La dura advertencia de The Lancet sobre el avance del cambio climático: "Es una emergencia sanitaria mundial"

"En los últimos diez años, los daños del cambio climático se han intensificado y, en muchos casos, se están acelerando, convirtiendo al cambio climático en una emergencia sanitaria mundial", aseguró Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown, durante la conferencia de prensa donde se presentó el informe y de la que participó C5N.

En esa línea remarcó que "el cambio climático ahora debe ser reconocido y abordado como una emergencia sanitaria mundial para proteger la salud y la supervivencia". Piden declarar la emergencia, ya que "una respuesta de emergencia, la asignación de recursos, la priorización y el diseño de la agenda de respuesta se pueden agilizar y optimizar".

"Lo que pedimos es un sistema diseñado no solo para epidemias de corto plazo, sino para catástrofes como las causadas por el cambio climático, con un enfoque integrado y de largo plazo que construya resiliencia", sentenció.

Con las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzando en máximos históricos y el tiempo agotándose para proteger la salud humana del impacto climático, la desinformación y el escepticismo amenazan con revertir los logros globales. A través de 54 indicadores, el informe expone acciones decisivas para contrarrestar la crisis y garantizar la supervivencia global.

El promedio anual de muertes relacionadas con el calor aumentó casi un 36 % a nivel mundial. Tan solo en 2023, el calor estuvo vinculado a la cifra récord de 710.000 muertes, de las cuales más del 70 % fueron atribuibles al cambio climático provocado por el ser humano.

La sequía extrema afectó a casi el 52% de la superficie terrestre mundial durante al menos un mes en 2025 (el segundo nivel más alto registrado), mientras que un nuevo análisis basado en satélites sugiere que, desde 2003, el 80% de la superficie terrestre mundial ha experimentado cambios significativos en los patrones de almacenamiento de agua subterránea, tanto secos como húmedos, con implicaciones para la seguridad alimentaria y el saneamiento.

The 10th annual report of @LancetCountdown on Health and Climate Change launches today.



In the report, experts call for climate change to be declared a global health emergency, as many health impacts outpace climate action.



Find out more: https://t.co/0jhZeujAnf… pic.twitter.com/m5jcYl93E7 — The Lancet (@TheLancet) October 28, 2026

A nivel mundial, la inversión en energías limpias alcanzó la cifra récord de u$s2,1 billones en 2025, casi el doble de lo invertido en combustibles fósiles, y un aire más limpio evitaron aproximadamente 323.000 muertes al año en al menos 77 países donde la contaminación atmosférica procedente de combustibles fósiles ha disminuido desde 2016.