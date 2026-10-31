Rumbo a la Argentina: la Iglesia difundió el spot oficial por la llegada de León XIV Bajo la consigna "Bienvenidos a todos, vayan y anuncien", anticiparon el recorrido del Pontífice por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Además, será recibido por Javier Milei, dará misas masivas y visitará penales como parte de su itinerario. Por Agregar C5N en









León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre en una gira por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Redes sociales

A pocos días de la llegada de León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal difundió un video oficial que marca la cuenta regresiva de la visita del Santo Padre al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Bajo la consigna "Bienvenidos a todos, vayan y anuncien", el contenido audiovisual invita a todos los ciudadanos a sumarse a las actividades de las tres sedes en donde estará el Papa: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

El cronograma oficial del Sumo Pontífice comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribará a las 16:30 al Aeropuerto Jorge Newbery. Su itinerario comenzará con un homenaje en el Monumento a San Martín, seguido por la recepción oficial de bienvenida en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei, finalizando con un discurso ante autoridades y diplomáticos en el Palacio Libertad.

View this post on Instagram A post shared by CEA (@episcopado.argentino) El lunes 9, la jornada del líder de la Iglesia Católica comenzará con una visita pastoral al Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 oficiará una Santa Misa masiva en el Monumento de los Españoles. Por la tarde mantendrá encuentros con el sector del trabajo en la UCA, y con líderes religiosos en el Palacio San Martín, para luego celebrar las Vísperas en la Catedral Metropolitana y cenar con el Episcopado argentino.

El martes 10, León XIV viajará temprano a Córdoba, donde aterrizará a las 9 para celebrar una misa a las 10 en el predio de FAdeA. Tras reunirse con el clero en la Catedral local, regresará por la tarde a Buenos Aires para un encuentro con la juventud, nuevamente en el Monumento de los Españoles a las 20:15.