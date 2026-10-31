1 de noviembre de 2026 Inicio
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Rumbo a la Argentina: la Iglesia difundió el spot oficial por la llegada de León XIV

Bajo la consigna "Bienvenidos a todos, vayan y anuncien", anticiparon el recorrido del Pontífice por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Además, será recibido por Javier Milei, dará misas masivas y visitará penales como parte de su itinerario.

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León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre en una gira por Buenos Aires

León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre en una gira por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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A pocos días de la llegada de León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal difundió un video oficial que marca la cuenta regresiva de la visita del Santo Padre al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Javier Milei junto a León XIV en su visita al Vaticano. 
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Bajo la consigna "Bienvenidos a todos, vayan y anuncien", el contenido audiovisual invita a todos los ciudadanos a sumarse a las actividades de las tres sedes en donde estará el Papa: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

El cronograma oficial del Sumo Pontífice comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribará a las 16:30 al Aeropuerto Jorge Newbery. Su itinerario comenzará con un homenaje en el Monumento a San Martín, seguido por la recepción oficial de bienvenida en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei, finalizando con un discurso ante autoridades y diplomáticos en el Palacio Libertad.

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El lunes 9, la jornada del líder de la Iglesia Católica comenzará con una visita pastoral al Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 oficiará una Santa Misa masiva en el Monumento de los Españoles. Por la tarde mantendrá encuentros con el sector del trabajo en la UCA, y con líderes religiosos en el Palacio San Martín, para luego celebrar las Vísperas en la Catedral Metropolitana y cenar con el Episcopado argentino.

El martes 10, León XIV viajará temprano a Córdoba, donde aterrizará a las 9 para celebrar una misa a las 10 en el predio de FAdeA. Tras reunirse con el clero en la Catedral local, regresará por la tarde a Buenos Aires para un encuentro con la juventud, nuevamente en el Monumento de los Españoles a las 20:15.

El miércoles 11, en la jornada final, el Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires a las 8 y posteriormente encabezará la misa de cierre a las 10 en la Plaza de la Basílica de Luján. A las 13:30, una ceremonia formal en el Aeropuerto de Ezeiza marcará su despedida previo a su partida hacia Perú.

León XIV y su relación con Latinoamérica

La relación de León XIV con América Latina se define actualmente por el legado del papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) y la transición hacia el pontificado de León XIV (Robert Francis Prevost), quien prepara una gira histórica por la región. El Papa comenzó su tarea en Perú, país al que llegó como misionero agustino en 1985; vivió más de dos décadas allí y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

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