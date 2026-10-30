30 de octubre de 2026 Inicio
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Ya hay inundaciones por El Niño: más de 2.200 evacuados por la crecida de los ríos

Varias familias todavía no pueden regresar a sus hogares por precaución en el Chaco. La localidad más afectada es Puerto Vilelas, muy cercana a Resistencia, donde se contabilizan más de 600 damnificados. En el caso de Santa Fe, las localidades de Vuelta del Paraguayo, Colastiné Norte y Colastiné Sur están bajo monitoreo.

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El Litoral está bajo alerta por la crecida de los ríos. 

El Litoral está bajo alerta por la crecida de los ríos. 

El avance del río Paraná provocó desbordes e inundaciones en las zonas costeras.
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Durante su paso por la provincia de Chaco, el periodista Adrián Salonia dialogó con vecinos que no abandonaron las zonas inundadas para cuidar sus casas y animales. También acompañó a organizaciones que rescatan animales para ponerlos a salvo y evitar que muertan ahogados al no poder salir.

"El Niño que está afectado la provincia de Chaco, 7 metros de altura creció el Paraná, se esperaba una crecida mayor pero esto no sucedió. Sabemos que el tiempo en el sur de Brasil está cambiando, las familias resisten por ahora no se van a ir", contó para la pantalla de C5N.

"Si dejamos nos roban todo, hay que cuidar lo que tenemos y cuidar lo que se puede. El agua está bajando, ojalá que siga bajando. Tenía plantación de verduras, tengo pollos ahora nada más. Nunca llegó a esta medida, triste pero es la realidad", contó Julio .

Según el último informe el número de personas evacuadas y autoevacuadas ascendió a 2.239 de 629 hogares. Una de las zonas más afectadas es Puerto Vilelas, con 661 evacuados y 689 autoevacuados. Mientras que en Barranqueras el número desciende a 253 y en Isla Cerrito es de 142.

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