A qué hora juegan Boca vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y dónde ver El equipo del Vasco Arruabarrena recibe al de Leonardo Ponzio en La Bombonera, en el marco de un partido más que decisivo para las aspiraciones de cada equipo. Boca persigue el sueño del liderazgo de la tabla anual. Por Agregar C5N en









Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Redes sociales

Este domingo, desde las 15, el Superclásico paraliza al fútbol argentino cuando River y Boca se midan en un duelo con mucho en juego. En la previa del cruce en La Bombonera, ninguno de los dos equipos tiene margen de error en sus aspiraciones por el Torneo Clausura, el título por la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores.

El equipo local sueña con alcanzar el primer título del año: después de haber llegado a la final de la Copa Sudamericana, donde chocará con Atlético Mineiro por el trofeo continental, el Xeneize quiere seguir de racha para engrosar su puntaje

Leonardo Ponzio analiza las piezas En el conjunto de Núñez, Leonardo Ponzio le devolverá la titularidad a Lucas Martínez Quarta y a Marcos Acuña, mientras espera hasta último momento por la recuperación de Aníbal Moreno, quien está casi descartado.

A pesar de que el ingreso de Lautaro Rivero ante Racing dio réditos, no solo por el gol del triunfo sino por una sólida actuación junto a Nicolás Otamendi, el regreso de Martínez Quarta estaba decidido de antemano tras cumplir su sanción. En tanto, Marcos Acuña recuperará el lateral izquierdo desplazando a Francisco Ortega, ya superado el traumatismo en el empeine sufrido frente a Sarmiento.

Ponzio analiza las variantes para el Super El mayor dolor de cabeza para Ponzio se concentra en el mediocampo. Ante las secuelas de la discopatía lumbar de Moreno y la lesión de Fausto Vera, Lucas Silva asoma como la principal alternativa en la contención para acompañar a Tobías Andrada y Tomás Galván. Arriba, con la ratificación de Lucas Beltrán por sobre Sebastián Driussi, el tridente de ataque lo completarán Ángel Correa y Thiago Almada.