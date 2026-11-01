1 de noviembre de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Boca vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y dónde ver

El equipo del Vasco Arruabarrena recibe al de Leonardo Ponzio en La Bombonera, en el marco de un partido más que decisivo para las aspiraciones de cada equipo. Boca persigue el sueño del liderazgo de la tabla anual.

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Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

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Este domingo, desde las 15, el Superclásico paraliza al fútbol argentino cuando River y Boca se midan en un duelo con mucho en juego. En la previa del cruce en La Bombonera, ninguno de los dos equipos tiene margen de error en sus aspiraciones por el Torneo Clausura, el título por la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores.

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El equipo local sueña con alcanzar el primer título del año: después de haber llegado a la final de la Copa Sudamericana, donde chocará con Atlético Mineiro por el trofeo continental, el Xeneize quiere seguir de racha para engrosar su puntaje

Leonardo Ponzio analiza las piezas

En el conjunto de Núñez, Leonardo Ponzio le devolverá la titularidad a Lucas Martínez Quarta y a Marcos Acuña, mientras espera hasta último momento por la recuperación de Aníbal Moreno, quien está casi descartado.

A pesar de que el ingreso de Lautaro Rivero ante Racing dio réditos, no solo por el gol del triunfo sino por una sólida actuación junto a Nicolás Otamendi, el regreso de Martínez Quarta estaba decidido de antemano tras cumplir su sanción. En tanto, Marcos Acuña recuperará el lateral izquierdo desplazando a Francisco Ortega, ya superado el traumatismo en el empeine sufrido frente a Sarmiento.

Ponzio analiza las variantes para el Super

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El mayor dolor de cabeza para Ponzio se concentra en el mediocampo. Ante las secuelas de la discopatía lumbar de Moreno y la lesión de Fausto Vera, Lucas Silva asoma como la principal alternativa en la contención para acompañar a Tobías Andrada y Tomás Galván. Arriba, con la ratificación de Lucas Beltrán por sobre Sebastián Driussi, el tridente de ataque lo completarán Ángel Correa y Thiago Almada.

La interna en Boca: Arruabarrena rearma el equipo

Por el lado del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena mantiene la base de la estructura titular, aunque con algunos retocados clave. La principal novedad en la defensa pasa por la vuelta de Lautaro Blanco al lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida, completando la zaga central junto a Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.

El Vasco arma el equipo para enfrentar a River.

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En el mediocampo, la marca y el juego estarán conformados por el tridente compuesto por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. La mayor incógnita del DT se traslada al ataque: con Miguel Merentiel como referencia del área, aún resta definir quiénes ocuparán los extremos entre Leonel Flores, Alan Velasco y Sebastián Villa.

Horario y dónde ver Boca vs. River

El partido comenzará a las 15 en La Bombonera y se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Boca vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco (o Sebastián Villa). DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

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