Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "no participó directamente" en la salida de Flávio Bolsonaro

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado desde Atlanta que el gobierno de Donald Trump haya participado en la huida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien viajó el miércoles desde Brasil hacia Miami para eludir a la Justicia luego de perder las elecciones.
Durante la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20, el funcionario norteamericano desestimó cualquier rol oficial en la logística del viaje. "No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos", respondió Rubio.
El jefe de la diplomacia detalló las acciones de Washington respecto al estatus del dirigente. "Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país", explicó. Además, apuntó: "El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue".
El entorno de Donald Trump habría gestionado el vuelo privado de Flávio Bolsonaro a Miami
Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera hacia Argentina por Puerto Iguazú y embarcaron en un avión privado con escala en Ecuador antes de su arribo a Florida. Según publicó The New York Times, Jason Miller, uno de los asesores del mandatario estadounidense, fletó la aeronave.
El director de la aerolínea confirmó a la agencia AFP que un intermediario abonó el costo del traslado con dinero de una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos. La Casa Blanca evitó emitir comentarios oficiales sobre el vuelo, pero Trump calificó las elecciones presidenciales de Brasil como un proceso "vergonzoso".
Flávio Bolsonaro llegó a Miami durante este miércoles, tras salir de Brasil por un paso a la Argentina.
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El episodio desató fuertes fricciones diplomáticas entre la Administración de Trump y el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En este contexto, Rubio confirmó un encuentro formal con el canciller brasileño, Mauro Vieira, con quien acordó volver a conversar en noviembre en Francia.
Las autoridades brasileñas investigan el escape de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos
El referente de la ultraderecha viajó a Estados Unidos luego de una orden de un tribunal para entregar sus pasaportes en el marco de múltiples investigaciones por corrupción. Desde su llegada a Miami, el excandidato se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil" y declaró que abandonó su nación por ser víctima de una persecución.
Las repercusiones del viaje alcanzaron también al gobierno de Javier Milei, cuyo representante enfrentó convocatorias diplomáticas en Brasil para dar explicaciones sobre la escala fronteriza, un requerimiento que el canciller Pablo Quirno negó.