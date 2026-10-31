Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "no participó directamente" en la salida de Flávio Bolsonaro El secretario de Estado norteamericano afirmó que la Casa Blanca "no facilitó nada" para el operativo que sacó al excandidato presidencial de Brasil, vía Argentina y Ecuador, antes de llegar a Florida. Sin embargo, señaló que Donald Trump "tomó la decisión de permitirle entrar en el país". Por Agregar C5N en









Marco Rubio negó que Washington estuviera involucrado directamente.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado desde Atlanta que el gobierno de Donald Trump haya participado en la huida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien viajó el miércoles desde Brasil hacia Miami para eludir a la Justicia luego de perder las elecciones.

Durante la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20, el funcionario norteamericano desestimó cualquier rol oficial en la logística del viaje. "No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos", respondió Rubio.

El jefe de la diplomacia detalló las acciones de Washington respecto al estatus del dirigente. "Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país", explicó. Además, apuntó: "El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue".

El entorno de Donald Trump habría gestionado el vuelo privado de Flávio Bolsonaro a Miami Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera hacia Argentina por Puerto Iguazú y embarcaron en un avión privado con escala en Ecuador antes de su arribo a Florida. Según publicó The New York Times, Jason Miller, uno de los asesores del mandatario estadounidense, fletó la aeronave.

El director de la aerolínea confirmó a la agencia AFP que un intermediario abonó el costo del traslado con dinero de una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos. La Casa Blanca evitó emitir comentarios oficiales sobre el vuelo, pero Trump calificó las elecciones presidenciales de Brasil como un proceso "vergonzoso".