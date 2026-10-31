Sorpresa en Boca y cambios confirmados en River: las formaciones que se perfilan para el Superclásico Rodolfo Arruabarrena sumó un regreso inesperado en la lista de citados del Xeneize para el domingo, mientras Leonardo Ponzio termina de definir el mediocampo para la gran cita en la Bombonera. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, referentes Boca y River. Instagram: /leoparedes20 y /nicolasotamendi30

A horas de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera, ambos entrenadores ultiman detalles para definir sus alineaciones titulares. En este marco, Rodolfo Arruabarrena sorprendió al sumar un regreso inesperado en la lista de futbolistas citados, mientras Leonardo Ponzio termina de definir el equipo en el mediocampo de cara al domingo.

Más allá de la historia, el partido tomó gran importancia para la tabla anual, ya que la agónica victoria de Rosario Central en Junín ante Sarmiento despojó a Boca de la punta, que deberá ganarle al Millonario para llegar nuevamente a la cima antes de la última fecha (vs Defensa y Justicia) y así definir la chance de un título ante su gente.

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#Clausura2026

River

Domingo 01/11

15:00

La Bombonera

@ElCanaldeBoca #DaleBoca pic.twitter.com/q1HQTULtB3 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 31, 2026 La sorpresa del lado xeneize es la novedad de último momento que tiene como protagonista a Tomás Belmonte: a apenas un mes de haberse operado por una rotura de meniscos, el mediocampista recibió el alta médica en tiempo récord y el Vasco lo incluyó en la nómina de convocados para ir al banco de suplentes en La Boca.

Lucas Belmonte fue incluido en la lista de convocados para el Superclásico ante River en La Bombonera. Por el lado del Millonario, el entrenador Leonardo Ponzio mantiene la expectativa de la formación que saldrá al campo de juego en el estadio de Brandsen 805 y planea retoques en la zona media y en los laterales.

A las baja confirmada de Fausto Vera y la lenta recuperación de Anibal Moreno, el DT podría incluir al juvenil Lucas Silva, de buena actuación en el Monumental en la victoria ante Racing por 1-0.