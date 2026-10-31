31 de octubre de 2026 Inicio
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Sorpresa en Boca y cambios confirmados en River: las formaciones que se perfilan para el Superclásico

Rodolfo Arruabarrena sumó un regreso inesperado en la lista de citados del Xeneize para el domingo, mientras Leonardo Ponzio termina de definir el mediocampo para la gran cita en la Bombonera.

Por
Leandro Paredes y Nicolás Otamendi

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, referentes Boca y River. 

Instagram: /leoparedes20 y /nicolasotamendi30

A horas de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera, ambos entrenadores ultiman detalles para definir sus alineaciones titulares. En este marco, Rodolfo Arruabarrena sorprendió al sumar un regreso inesperado en la lista de futbolistas citados, mientras Leonardo Ponzio termina de definir el equipo en el mediocampo de cara al domingo.

Leandro Paredes, figura de Boca, y Tomás Cuello, el argentino que destaca en Atlético Mineiro. 
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Más allá de la historia, el partido tomó gran importancia para la tabla anual, ya que la agónica victoria de Rosario Central en Junín ante Sarmiento despojó a Boca de la punta, que deberá ganarle al Millonario para llegar nuevamente a la cima antes de la última fecha (vs Defensa y Justicia) y así definir la chance de un título ante su gente.

La sorpresa del lado xeneize es la novedad de último momento que tiene como protagonista a Tomás Belmonte: a apenas un mes de haberse operado por una rotura de meniscos, el mediocampista recibió el alta médica en tiempo récord y el Vasco lo incluyó en la nómina de convocados para ir al banco de suplentes en La Boca.

Lucas Belmonte fue incluido en la lista de convocados para el Superclásico ante River en La Bombonera.

Lucas Belmonte fue incluido en la lista de convocados para el Superclásico ante River en La Bombonera.

Por el lado del Millonario, el entrenador Leonardo Ponzio mantiene la expectativa de la formación que saldrá al campo de juego en el estadio de Brandsen 805 y planea retoques en la zona media y en los laterales.

A las baja confirmada de Fausto Vera y la lenta recuperación de Anibal Moreno, el DT podría incluir al juvenil Lucas Silva, de buena actuación en el Monumental en la victoria ante Racing por 1-0.

De todas maneras, el cuerpo técnico esperará hasta último momento al catamarqueño para ver si lo suma en la lista de convocados y formar parte del banco de suplentes, ya que no está al ciento por ciento.

Lucas Silva podría jugar de titular en La Bombonera.

Lucas Silva podría jugar de titular en La Bombonera.

Boca vs River por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco (o Sebastián Villa). DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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