"Bombones con Lula": el insólito rol de los fanáticos del gym en la campaña digital que impulsó la remontada en Brasil

La desprejuiciada campaña digital sobre la que se apoyó el histórico triunfo del PT tuvo algunos fenómenos que llamaron particularmente la atención. Uno de ellos fue el protagonismo de los llamados "gostosos de Lula", hombres jóvenes (y no tanto) de cuerpos torneados que aparecieron por primera vez en las marchas de apoyo y luego se volvieron virales en las redes.

Bajo el influjo del hoy famosísimo Andre Janones , creador del “ejercito” digital de Lula, la campaña presidencial brasileña dejó imágenes y prácticas que difícilmente encajan en los formatos tradicionales de la propaganda política. En el contexto de ese tono innovador y absolutamente desprejuiciado que marcó el accionar pro Lula en las redes, una serie de jóvenes (y no tanto) de cuerpos atléticos y torso desnudo, terminó convirtiéndose en uno de los pilares más virales e insólitos de la remontada.

Esta particular forma de expresar apoyo al presidente dio origen al fenómeno bautizado como "Gostosos com Lula", una expresión del portugués brasileño que, a la argentina, podría traducirse como “bombones con Lula” o “churros con Lula”.

El movimiento adquirió visibilidad a partir de la masiva manifestación realizada el 11 de octubre en la avenida Paulista, en San Pablo. Ahí apareció un pibe de veintitantos, con un “six pack” envidiable en el abdomen, parado sobre la estructura de la estación de subte Trianon-Masp, sosteniendo en actitud épica una bandera de apoyo a Lula y otra de Palestina. Su vestimenta, se reducía a un pantalón jogging y una camiseta roja que utilizaba para cubrirse la cara.

Las fotografías y los videos del episodio comenzaron a circular rápidamente por internet y enseguida se lo identificó como Israel Augusto . Es posible que muchos de quienes estén leyendo esta nota lo hayan visto en sus redes, pero sin saber que fue el primero de muchos.

La repercusión no quedó limitada a San Pablo. El 13 de octubre, durante una movilización favorable a Lula en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, otro hombre con una apariencia similar se volvió también famoso como el “Gostoso da Esplanada” confirmó que el fenómeno estaba adquiriendo vida propia y fue detectado por los responsables del "ejército de Lula", que lo integraron a los contenidos que estaban viralizando.

Dos días después de la manifestación en Brasilia, se creaba la cuenta “Gostosos com Lula” en distintas redes, a la que empezaron a llegar cientos de imágenes de “bombones” lulistas de todo el país. Y luego otras muchas cuentas similares, que replicaron aún más el fenómeno.

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Una disputa (ganada) por la estética y los símbolos

La palabra “gostoso” tiene en portugués un sentido que va más allá de la traducción literal de “rico” o “sabroso”: en el lenguaje coloquial brasileño también se utiliza para describir a una persona físicamente atractiva. La denominación del movimiento apeló precisamente a esa asociación y convirtió el deseo y el humor en vehículos para contagiar el mensaje a favor de Lula.

La iniciativa también se relacionó con una práctica que en las redes brasileñas se conoce como biscoitagem(en nuestro léxico podría ser bebotear). El término se refiere al ya conocido truco de publicar fotografías sugerentes o exhibicionistas con la expectativa de recibir elogios, comentarios y reacciones. En el caso de los gostosos, esa lógica se combinó con referencias políticas explícitas: las imágenes mostraban cuerpos trabajados en el gimnasio, mientras que las banderas y las consignas pedían el voto para el PT y sus aliados.

Un aspecto muy interesante del fenómeno de los los "gostosos" es que también permitió cuestionar algunos estereotipos sobre la apariencia de los militantes progresistas. La figura del joven musculoso y fan del gym estaba asociada en Brasil con los simpatizantes de la ultraderecha, que glorificaban a partir de eso lo que entienden como masculinidad tradicional. Con esta campaña, el progresismo resignificó esa estética, recuperándola para la comunidad gay y también para hombres heterosexuales de izquierda.

Una batalla similar también se dio en esta campaña en torno de símbolos como la bandera brasileña y la camiseta de la selección de fútbol, que llevaban largos años apropiadas por el bolsonarismo. El propio Andre Janones, protagonizó un famoso video en el que llamaba a los militantes pro Lula a recuperar la bandera y la "canarinha", como símbolos del pueblo trabajador representado por el presidente.

La proclama surtió efecto y otra de las victorias de esta elección para el campo progresista es haber vuelto a utilizar sin prejuicios esos dos símbolos tan brasileños, que volvieron a verse masivamente en las calles, los actos y las celebraciones por el triunfo de Lula en unas elecciones que ya están en la historia del país de y toda Latinoamérica.