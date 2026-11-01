1 de noviembre de 2026 Inicio
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Este es el pago de casi $150.000 que ANSES entregará a las familias en noviembre 2026

El beneficio se acredita de manera automática y alcanza a distintos grupos de titulares que cumplen con las condiciones establecidas.

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Conocé de que se trata el pago de casi $150.000 que entrega ANSES en noviembre.

Conocé de que se trata el pago de casi $150.000 que entrega ANSES en noviembre.

ANSES
  • ANSES continuará con la acreditación automática de este beneficio durante noviembre.
  • El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria que la asignación principal.
  • Los montos varían según la cantidad de hijos que tiene cada familia.
  • El programa alcanza a distintos titulares de prestaciones sociales que cumplen con los requisitos establecidos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en noviembre de 2026 con el pago de la Tarjeta Alimentar para los titulares que cumplen con las condiciones del programa. Este refuerzo económico está destinado a acompañar a las familias en la compra de alimentos y se acredita de manera automática junto con la prestación principal.

ANSES pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados durante noviembre, junto con los haberes actualizados.
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El beneficio depende del Ministerio de Capital Humano y se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la Asignación Universal por Hijo u otra asignación compatible. Además, el dinero se acredita en la fecha establecida por el calendario de pagos de ANSES, por lo que no es necesario realizar inscripciones ni trámites presenciales.

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la prestación principal.

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la prestación principal.

De qué se trata el pago de casi $150.000 para las familias de ANSES

Los valores de la Tarjeta Alimentar correspondientes a noviembre de 2026 se determinan de acuerdo con la cantidad de hijos que tiene cada grupo familiar. En los hogares con tres o más hijos, el monto mensual alcanza los $149.425, que representa el importe máximo que se entrega por el beneficio.

De esta manera, los montos que cobrarán las familias en noviembre de 2026 por la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

  • Familias con 1 hijo o Asignación Universal por Embarazo (AUE): $72.250.
  • Familias con 2 hijos: $113.299.
  • Familias con 3 o más hijos: $149.425.
Estos son los montos que recibe cada familia por la Tarjeta Alimentar.

Estos son los montos que recibe cada familia por la Tarjeta Alimentar.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es un beneficio que acompaña económicamente a las familias para la compra de alimentos y está dirigido a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad).
  • Personas embarazadas a partir de los 3 meses que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Madres de 7 o más hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).
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