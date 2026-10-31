31 de octubre de 2026 Inicio
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Salió el sol y apareció la primavera, pero no por mucho: cuándo regresan las tormentas a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por lluvias intensas en el centro del país. Sin embargo, el mal tiempo regresa para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a pesar de que las temperaturas se mantengan agradables de este sábado entre los 22 y 26 grados.

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La temperatura máxima para el último sábado de octubre es de 25 grados.

La temperatura máxima para el último sábado de octubre es de 25 grados.

Télam

Salió el sol en Buenos Aires, sin embargo la primavera durará poco este fin último sábado de octubre porque regresan las tormentas. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias provincias en el centro del país.

El pronóstico anticipa nuevas jornadas de inestabilidad y posibles precipitaciones en Buenos Aires.
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El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa un sábado 31 con una temperatura máxima de 25° y una mínima de 14°. Durante la mañana podrían registrarse neblinas, mientras que hacia el mediodía se espera cielo parcialmente nublado. Por la tarde y la noche continuará la nubosidad, sin probabilidad de lluvias.

Las provincias de Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja están bajo alerta por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Tanto los días viernes, domingo y el lunes se esperan días soleados, con máximas de entre 20° y 26°.

Tanto los días viernes, domingo y el lunes se esperan días soleados, con máximas de entre 20° y 26°.

El SMN compartió el pronóstico trimestral para los últimos meses del año, sobre el tema de precipitaciones esperan que sean superiores a las normales para la época en el norte del Litoral. Con mayor probabilidad en Corrientes, Misiones, este de Chaco, Formosa y noreste de Santa Fe.

Mientras que en el centro y norte de Patagonia, sur de Cuyo y centro del país, las lluvias podrían ser normales o superiores a las normales. Mientras que en el NOA y el extremo sur patagónico se esperan valores de precipitación inferiores a las normales para este período.

Por último, en cuanto a temperaturas se mantiene la tendencia de valores normales o inferiores a los normales en el este de Buenos Aires, sur del Litoral y noreste de Patagonia.

¿Cuándo llegan las lluvias a CABA?

El domingo 1° llegará con un leve descenso de la temperatura máxima, que se ubicará en 23°, y una mínima de 17°. La jornada estará marcada por la inestabilidad: durante la mañana aumentará la nubosidad y se esperan tormentas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, esa posibilidad subirá al 40-70% y se mantendrá durante la noche.

Para el lunes 2 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. La temperatura oscilará entre los 16° y los 26°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones.

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