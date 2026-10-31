31 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Tensión en Francia: la Policía reprimió la protesta por el costo de vida

Bajo un fuerte operativo policial, se registraron incidentes en las calles del país europeo, en medio del tercer sábado con manifestaciones. Hubo 150 concentraciones en distintas ciudades y las autoridades movilizaron 70 mil agentes de seguridad.

Por
Miles de personas en las calles francesas.

Miles de personas en las calles francesas.

France 24

En un nuevo fin de semana con protestas en Francia, la Policía reprimió a manifestantes en una movilización por el costo de vida que se realizó en París y a la que asistieron más de 200 mil personas. A lo largo y ancho del país se realizaron 150 concentraciones en distintas ciudades y las autoridades movilizaron 70 mil agentes de seguridad.

Francia vivió una nueva jornada de protestas, con manifestantes que se movilizaron para hacer oír sus reclamos.
Te puede interesar:

Francia: el gobierno reporta 1.314 detenidos y 53 policías heridos en las protestas del sábado

Según distintas organizaciones, cerca de 500 mil personas se movilizaron en toda Francia, de las cuales 200 mil salieron a las calles de la ciudad capital. Sindicatos universitarios llamaron a bloquear universidades durante la semana, según confirmó una estudiante en diálogo con France24.

"A partir de este martes, bloquearemos nuestras universidades e institutos; volveremos a hacerlo el jueves, antes de unirnos a la manifestación del 5 de noviembre convocada por los trabajadores y los sindicatos", expresó.

En algunas de las protestas, la Policía reprimió con gases lacrimógenos. "Las fuerzas de seguridad mostrarán la máxima firmeza hacia los responsables de la violencia y los daños", expresó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Crisis en Francia: caos en las calles en medio de reclamos económicos

La convocatoria del sábado pasado registró un masivo acatamiento popular, con cifras de participación que oscilan entre 410 mil manifestantes -según registros oficiales- y cerca de 800 mil según la Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia. En París, la marcha principal movilizó a entre 110 mil y 250 mil personas. Aunque las marchas se desarrollaron con relativa calma durante las primeras horas, la tensión estalló al término de las concentraciones con focos de conflicto en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse, Estrasburgo, Nantes, Lille, Niza y Grenoble.

Para intentar contener los desórdenes, el gobierno del presidente Emmanuel Macron ejecutó un operativo de seguridad sin precedentes. El despliegue incluyó a 70 mil efectivos policiales, unidades de élite, tropas de la misión militar Sentinelle, vehículos blindados de la gendarmería, helicópteros y drones. Para dispersar a los manifestantes, que montaron barricadas e interpusieron objetos en las calles, los efectivos recurrieron al uso repetido de gases lacrimógenos y cañones de agua. Además, las autoridades fijaron toques de queda nocturnos parciales en zonas periféricas y restricciones para concentraciones públicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estudiantes de secundaria, manifestando en Paris, el 17 de octubre.

El desconcierto recorre Europa: mientras los jóvenes toman las calles, la ultraderecha crece en las urnas

Policías se enfrentaron con los manifestantes en las principales ciudades de Francia. 

Francia, al borde del caos: casi mil detenidos tras una nueva jornada de protestas

El tiroteo fue cerca de París.

Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo cerca de París: investigan un ataque terrorista

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Protestas en Francia: Macron anunció restricciones y volvió a responsabilizar a la Izquierda

Se registró el primer caso de muerte por el Virus Shamonda.

Alerta en Francia: murió la primera persona a causa del virus Shamonda

Marco Rubio negó que Washington estuviera involucrado directamente.

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "no participó directamente" en la salida de Flávio Bolsonaro

Rating Cero

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: la primera foto de los recién casados

La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión.

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio

El divertido cruce que protagonizaron Luciano Pereyra y Mario Pergolini.

El tenso momento entre Pergolini y Luciano Pereyra por las canciones para León XIV: "¿Te vas a enojar?"

Fue una de las modelos argentinas más destacadas de los 90, ¿qué fue de la vida de Dolores Trull?

Modelo destacada de los 90: qué fue de la vida de Dolores Trull

Conocé cómo es la habitación del Chino Darín y Úrsula Corberó en su casa en Barcelona.

En Barcelona: cómo es la habitación del Chino Darín y Úrsula Corberó

Úrsula Corberó comenzó su carrera como actriz a principios de los años 2000 y alcanzó reconocimiento internacional con su participación en producciones españolas e internacionales.

Se hizo famosa en La casa de papel y a partir de allí coleccionó papeles destacados: la historia de Úrsula Corberó

últimas noticias

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: la primera foto de los recién casados

Hace 9 minutos
La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión.

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio

Hace 21 minutos
El divertido cruce que protagonizaron Luciano Pereyra y Mario Pergolini.

El tenso momento entre Pergolini y Luciano Pereyra por las canciones para León XIV: "¿Te vas a enojar?"

Hace 36 minutos
Marco Rubio negó que Washington estuviera involucrado directamente.

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "no participó directamente" en la salida de Flávio Bolsonaro

Hace 50 minutos
El gato permanece cerca de su dueño, un anciano con Alzheimer, en un video que emocionó a miles de usuarios en X.

Este gato acompaña a su dueño con Alzheimer y las imágenes se volvieron virales: el tierno momento

Hace 1 hora