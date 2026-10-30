30 de octubre de 2026 Inicio
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¿Las tormentas llegaron para quedarse? Así estará el tiempo en el fin de semana de Superclásico

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el mal tiempo continuará durante los próximos días, sin embargo, existe la posibilidad de que las condiciones cambien de manera abrupta para el fin de semana. ¿Se lleva piloto a la cancha?

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Se esperan tormentas para el domingo 1 de noviembre. 

Se esperan tormentas para el domingo 1 de noviembre. 

Imagen creada con Grok.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la jornada del viernes, con fuerte actividad eléctrica y granizo en la zona sur de Buenos Aires. Sin embargo, de cara al fin de semana del Superclásico puede que la inestabilidad continúe durante el domingo.

Buenos Aires está bajo alerta meteorológica por tormentas.
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Desde Meteored informaron que el sábado ingresará un "pulso de inestabilidad con lluvias y tormentas comenzará a afectar de manera generalizada el centro y oeste del país" que generará tormentas en Mendoza, San Luis y Córdoba, y además "avanzará hacia el este y condicionará el tiempo en el AMBA, hacia un nuevo desmejoramiento".

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