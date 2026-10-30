¿Las tormentas llegaron para quedarse? Así estará el tiempo en el fin de semana de Superclásico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la jornada del viernes, con fuerte actividad eléctrica y granizo en la zona sur de Buenos Aires. Sin embargo, de cara al fin de semana del Superclásico puede que la inestabilidad continúe durante el domingo.
Desde Meteored informaron que el sábado ingresará un "pulso de inestabilidad con lluvias y tormentas comenzará a afectar de manera generalizada el centro y oeste del país" que generará tormentas en Mendoza, San Luis y Córdoba, y además "avanzará hacia el este y condicionará el tiempo en el AMBA, hacia un nuevo desmejoramiento".