¿Las tormentas llegaron para quedarse? Así estará el tiempo en el fin de semana de Superclásico El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el mal tiempo continuará durante los próximos días, sin embargo, existe la posibilidad de que las condiciones cambien de manera abrupta para el fin de semana. ¿Se lleva piloto a la cancha? Por Agregar C5N en









Se esperan tormentas para el domingo 1 de noviembre. Imagen creada con Grok.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la jornada del viernes, con fuerte actividad eléctrica y granizo en la zona sur de Buenos Aires. Sin embargo, de cara al fin de semana del Superclásico puede que la inestabilidad continúe durante el domingo.