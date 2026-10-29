La primavera llegó para quedarse, pero solo un ratito: se aproximan nuevas lluvias y tormentas

La primavera llegó para quedarse en Buenos Aires, pero solo por un ratito. Durante la jornada del jueves 29 de octubre se mantendrán las temperaturas agradables entre los 16 y 22 grados pero las lluvias y las tormentas parecen que están a la vuelta de la esquina.
La provincia de Tierra del Fuego y Santa Cruz están bajo alerta por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.
Mientras que para la zona costera de Chubut será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.