29 de octubre de 2026 Inicio
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La primavera llegó para quedarse, pero solo un ratito: se aproximan nuevas lluvias y tormentas

Las temperaturas agradables en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrán durante la jornada con máximas cercanas a los 22 grados. Sin embargo, las precipitaciones amenazan con regresar en forma de chaparrones intermitentes. ¿Cómo estará el tiempo para el finde?

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La mañana del jueves comenzó con 15 grados y se espera que superen los 22. 

La mañana del jueves comenzó con 15 grados y se espera que superen los 22. 

Télam

La primavera llegó para quedarse en Buenos Aires, pero solo por un ratito. Durante la jornada del jueves 29 de octubre se mantendrán las temperaturas agradables entre los 16 y 22 grados pero las lluvias y las tormentas parecen que están a la vuelta de la esquina.

Se anticipan sequías, olas de calor y pérdidas económicas.
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La provincia de Tierra del Fuego y Santa Cruz están bajo alerta por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Mientras que para la zona costera de Chubut será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en CABA

Captura del pronóstico extendido para CABA.

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