La primavera llegó para quedarse, pero solo un ratito: se aproximan nuevas lluvias y tormentas Las temperaturas agradables en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrán durante la jornada con máximas cercanas a los 22 grados. Sin embargo, las precipitaciones amenazan con regresar en forma de chaparrones intermitentes. ¿Cómo estará el tiempo para el finde? Por Agregar C5N en









La mañana del jueves comenzó con 15 grados y se espera que superen los 22. Télam

La primavera llegó para quedarse en Buenos Aires, pero solo por un ratito. Durante la jornada del jueves 29 de octubre se mantendrán las temperaturas agradables entre los 16 y 22 grados pero las lluvias y las tormentas parecen que están a la vuelta de la esquina.

La provincia de Tierra del Fuego y Santa Cruz están bajo alerta por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Mientras que para la zona costera de Chubut será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Jueves 29 en alerta por #lluvias de variada intensidad, en Tierra del Fuego y el sudoeste de Santa Cruz, se pueden acumular entre 10-30 mm, en las regiones más elevadas las precipitaciones pueden ocurrir en forma de #nieve.



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