Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de México de la Fórmula 1 El piloto de Alpine buscará mejorar posiciones tras una jornada de viernes que culminó con un 16° en la FP2. Por Agregar C5N en









Colapinto buscará mejorar posiciones de cara a la gran carrera

Franco Colapinto volverá al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar la tercera y última práctica libre del Gran Premio de México. Después de un viernes con una actuación regular, el piloto de Alpine tenrá como objetivo mejorar su actuación.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la segunda práctica libre Luego de que Colapinto cediera su butaca del Alpine al rookie italiano Gabriele Mini, el bonaerense tomó contacto por primera vez con la pista en una sesión que fue dominada por Ferrari. Pierre Gasly, su compañero de equipo, terminó 8º.

Gabriele Mini en el Alpine de Colapinto, en la primera práctica. Reuters/Daniel Becerril Tras ausentarse en la primera sesión de la jornada por cuestiones reglamentarias, el conductor de Alpine retornó al monoplaza para trabajar en la puesta a punto y logró marcar su mejor registro personal en 1:19.132. De esta manera, el argentino finalizó 16° a siete décimas de distancia de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y a 1.3 segundos del líder de la tanda, el monegasco Charles Leclerc.

A qué hora se corre el Gran Premio de México Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00 Domingo 1° de noviembre