2 de junio de 2026 Inicio
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Cómo está de salud la mamá de Agostina Vega tras enterarse del femicidio de su hija

La investigación avanza con Barrelier imputado por femicidio y la Fiscalía definiendo el rol de otras personas que habitaban la vivienda. Los abuelos de la víctima fueron aceptados como querellantes y siguen de cerca cada paso del proceso judicial.

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Fue desde una cama de sala común donde Melisa Heredia recibió la peor noticia. 

Fue desde una cama de sala común donde Melisa Heredia recibió la peor noticia. 

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Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, se encuentra internada desde el sábado luego de descompensarse durante una marcha que reclamaba por la aparición de su hija. El cuadro se agravó con el correr de las horas ya que la mujer llegó a estar en terapia intensiva con un severo cuadro de deshidratación y complicaciones orgánicas, entre ellas problemas renales.

Carola Labrador lamentó el femicidio de Agostina Vega.
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Fue desde una cama de sala común donde Melisa Heredia recibió la peor noticia. Su padre, Miguel, contó que un equipo de especialistas en psicología y psiquiatría le informó que Agostina había sido hallada muerta, aunque sin revelarle los detalles de lo ocurrido. "Salió de terapia intensiva, está controlada psicológicamente", relató el abuelo de la niña a medios locales.

Miguel precisó además que su hija conoce lo esencial pero no el resto: "Ella sabe que Agostina está muerta, pero no tiene detalles, solamente eso", afirmó, mientras la acompaña en el hospital. Los médicos aún no dieron fecha de alta dado el delicado estado físico y emocional en que se encuentra.

Para los abuelos maternos, el foco actual está puesto en la recuperación de Melisa. El regreso a su casa implicará enfrentarse a la ausencia concreta de Agostina, por lo que el acompañamiento psicológico será determinante en las próximas semanas.

Madre Agostina Vega

Qué reveló la autopsia de Agostina Vega

Los datos preliminares de la autopsia establecieron que Agostina Vega murió por ahorcamiento y que, antes del crimen, habría sido víctima de un abuso. Así lo confirmaron fuentes de la investigación, aunque desde la Fiscalía aclararon que los resultados finales aún no están disponibles y que lo trascendido no constituye información oficial.

La data de muerte, según el informe preliminar, se sitúa entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo. Según la reconstrucción judicial, Claudio Barrelier retiró el cadáver de la vivienda del barrio Cofico el lunes a media mañana y lo trasladó hasta un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció aproximadamente 45 minutos antes de abandonar el lugar.

Agostina Vega

Respecto del abuso, las fuentes señalaron que por el momento se trata de una hipótesis basada en indicios, ya que no fue posible realizar un hisopado, lo que impide una confirmación pericial definitiva. Los investigadores también creen que el cuerpo habría sido desmembrado con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó graves daños en los restos hallados. Restan aún los análisis toxicológicos para determinar si la adolescente fue drogada.

La vivienda de la calle Del Campillo 878, adonde Agostina llegó la noche del 23 de mayo, fue limpiada en dos oportunidades luego del crimen. El segundo allanamiento, realizado el viernes, permitió detectar presencia de sangre mediante el reactivo luminol. Los peritos se llevaron trapos y productos de limpieza para establecer si fueron utilizados para borrar evidencia.

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