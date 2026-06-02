Femicidio de Agostina Vega: revelaron que existen al menos tres denuncias por abuso sexual contra Claudio Barrelier

Aseguran que una de ellas habría ocurrido tras una violación en manada a una niña de 12 años hace ocho años. Tras la presentación ante la Justicia, la investigación no prosperó.

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, se conoció que Claudio Barrelier tiene al menos tres denuncias en su contra que la Justicia desoyó.

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La vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo 878 , en el barrio de Cofico (Córdoba), no era un domicilio cualquiera. Desde hacía años, los vecinos observaban con temor el movimiento del lugar: fiestas descontroladas, banderas del club Instituto y barras que cortaban la calle. Allí vivía Claudio Gabriel Barrelier , un empleado municipal del área de Tránsito de 32 años que actuaba con total impunidad, como si fuera el dueño de la cuadra.

Lo que pocos sabían entonces era que esa misma propiedad escondía un oscuro historial. Según revelaron en A24, la casa habría sido el escenario de al menos tres o cuatro episodios de violencia sexual contra mujeres a lo largo de una década.

En las últimas horas, al menos tres mujeres acercaron nuevos y estremecedores testimonios a los abogados de la familia de Agostina. Todos los relatos apuntan al mismo sospechoso y a la misma dirección.

El caso más grave corresponde a una mujer que denunció haber sido víctima de un ataque aberrante hace diez años, cuando tenía apenas 12 años y Barrelier, 22. Según la información difundida por el periodista, la denunciante detalló que fue captada por el imputado y otras personas vinculadas a la barra de Instituto, y trasladada a la vivienda de Cofico, donde sufrió una violación grupal .

"Lo que ella relató es que en esa misma 'casa del terror' la violaron en grupo. Y la soltaron como si no les importara si hacía la denuncia o no. La hizo y no pasó nada", precisó Wiñazki.

La víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva, decidió romper el silencio tras reconocer el rostro de Barrelier en los medios nacionales. Su objetivo es aportar pruebas para evitar que el acusado vuelva a quedar libre.

Además de este brutal episodio, existen otros dos testimonios vinculados a presuntos abusos sexuales cometidos en la misma propiedad. Los tres relatos serán presentados formalmente ante la Justicia para que evalúe su incorporación al expediente del femicidio. Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Córdoba dio de baja inmediatamente a Barrelier de sus funciones.

Femicidio de Agostina Vega: el antecedente que podría complicar a Claudio Barrelier

En medio de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, un vecino de Claudio Barrelier aportó un testimonio que volvió a poner el foco sobre antecedentes de presuntos episodios de violencia protagonizados por el único detenido de la causa.

Se trata de Lautaro, un joven que trabaja en las inmediaciones de la vivienda de Barrelier y que recordó una situación ocurrida tiempo atrás, cuando una mujer escapó de la casa del acusado y pidió ayuda a los vecinos.

“Lo que me acuerdo es que yo trabajo al lado y escuché gritos en la calle, de una mujer. En cuanto me asomo, la chica estaba semidesnuda, con cinta de embalar alrededor de los brazos y el torso”, relató en diálogo exclusivo con Bernardo Magnago con C5N.

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Según contó, la escena generó una inmediata reacción de quienes se encontraban en la zona. “Salieron a preguntarle los vecinos qué le había pasado. Nosotros nos acercamos y vimos que la puerta de la casa estaba abierta”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, mientras la mujer intentaba explicar lo sucedido, Barrelier permanecía en el lugar. “Lo vimos insultándola y diciéndole que dejara de exagerar”, recordó Lautaro.

La situación se volvió cada vez más tensa cuando la mujer denunció frente a los presentes que había sido víctima de un intento de secuestro y abuso sexual. “Ella decía que la había intentado secuestrar y violar”, aseguró el vecino.

Ante ese escenario, varios habitantes del barrio intervinieron para evitar que el conflicto escalara. “Los vecinos lo amenazaron y le dijeron que diera un paso más y se iban a la violencia”, relató.

Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia para asistir a la mujer, que se encontraba en estado de shock por lo ocurrido. El episodio volvió a cobrar relevancia tras la desaparición de Agostina, ya que forma parte de los antecedentes mencionados por distintos vecinos al describir la conducta de Barrelier en el barrio.

Lautaro también se refirió a los grupos de simpatizantes de Instituto que suelen reunirse en la zona y descartó que fueran personas violentas. “Se junta la barra de Instituto y hacen quilombo, pero nunca se pusieron violentos. Son maleducados, pero nunca violentos”, afirmó.