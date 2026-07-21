21 de julio de 2026 Inicio
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Catamarca: asesinaron a una mujer de 61 años en su casa y detuvieron a su hijo

El cuerpo de Norma Varela Tula fue encontrado por su sobrina dentro de su casa en el barrio de La Chacarita, con signos de extrema violencia. La Policía detuvo al hijo de la víctima, de 22 años, que se encontraba en el domicilio tras el resultado de la autopsia.

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Las autoridades investigan al hijo de 22 por el asesinato de su madre. 

Las autoridades investigan al hijo de 22 por el asesinato de su madre. 

Una mujer de 61 años fue asesinada en su casa, en el barrio de La Chacarita, en la provincia de Catamarca. Por el crimen fue arrestado su hijo de 22 años, que se encontraba en el domicilio, cuando la sobrina de la víctima encontró el cuerpo de Norma Varela Tula que presentaba con signos de extrema violencia. Tras el resultado de la autopsia, las autoridades detuvieron al principal sospechoso.

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La Justicia de Catamarca investiga el asesinato de Norma Varela Tula y detuvieron a Joaquín Tula sospechoso de matricidio. La causa quedó en manos de la fiscal Yésica Miranda, según informó el medio El Ancasti, el joven de 22 años admitió cometer el crimen.

Según el resultado de la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) Norma Varela Tula murió por un shock hipovolémico causado por múltiples lesiones. El cuerpo de la víctima fue hallado por su sobrina, Soledad, y fue ella quien avisó al SAME y a la Policía.

La sobrina brindó su testimonio a las autoridades y contó que un hombre que le daba trabajo a Joaquín llegó a su casa el domingo por la tarde noche contando que algo le había pasado a su tía. "Eran las 20.10 más o menos, y me da el dato de que le habían hecho algo a mi tía. Lo primero que hice es entrar corriendo a la casa", explicó para el mismo medio.

Al ingresar se encontró con un escenario horrible: "Ella sabía tener una heladera pegada a una pared, que estaba inclinada como si la hubieran empujado. Me da a pensar que ellos forcejearon".

El horrible testimonio de la sobrina de Norma Varela Tula: "Tenía la cara destrozada"

Según contó Soledad, la sobrina de la víctima para el medio El Ancasti, el hijo de la mujer tenía un historial violento con su madre. "La agresión con mi tía de parte de este hijo de puta ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento", señaló.

Al parecer, el sospechoso le pedía dinero a su madre y no trabajaba. "Quería vivir de arriba y sacándole la plata de la jubilación a mi tía", explicó la joven. En esa línea la sobrina contó como era la relación con su tía "era todo para mí. Era mi tía y ella me crió, estuvo toda mi vida conmigo".

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