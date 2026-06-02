"Quería ser psicóloga": los sueños que Agostina Vega reveló en una carta

Se difundió en redes sociales un texto manuscrito escrito por la propia adolescente en la escuela, donde expuso sus gustos, sus pasatiempos y hablaba de sus deseos a futuro.

Mientras continúa la conmoción y la indignación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba , en la previa de la marcha del colectivo Ni Una Menos para este miércoles , en las últimas horas se difundió en redes sociales una tarea manuscrita realizada por la propia adolescente en la escuela donde se expresaba acerca de sus gustos, sus pasatiempos y hablaba de sus sueños a futuro .

El documento fue compartido por Ramiro, su profesor de música, y formaba parte de una guía personal con preguntas y respuestas. Agostina cursaba el tercer año en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti , del barrio Juan Pablo II, pero el 8 de mayo había dejado de asistir a la escuela.

En el cuestionario, la adolescente había respondido a preguntas sobre sus gustos, sus comidas preferidas, la música que escuchaba y sus hobbies . Aseguró también que le gustaba ir a la escuela, pero no por las clases, sino por los recreos, donde seguramente aprovechaba para pasar el tiempo con sus amigas.

Entre las respuestas también aparecían detalles sobre sus preferencias personales. Contó que su comida favorita era el asado, que disfrutaba de la lectura, en especial de cuentos, porque los consideraba entretenidos . Además, señaló que escuchaba música variada y que prefería ver películas románticas o animadas.

Uno de los aspectos que más conmueve por estas horas es la respuesta en la que hizo referencia a sus objetivos. A corto plazo, escribió que quería aprobar el año escolar. Sin embargo, al responder sobre sus proyectos de vida fue contundente: soñaba con convertirse en psicóloga . También indicó que uno de sus pasatiempos era realizar extensiones de pestañas, una actividad que desarrollaba como hobby.

tarea Agostina Vega córdoba femicidio La tarea de Agostina Vega compartida en redes sociales donde plasmaba su sueño de convertirse en psicóloga.

Dolor y duelo en el colegio de Agostina Vega: "En el aula faltás vos"

El Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti, del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Córdoba, es el colegio al que asistía Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada tras desaparecer la noche del 23 de mayo, un crimen por el que está imputado Claudio Barrelier. La institución se encuentra con sus actividades suspendidas, atravesada por el dolor y el duelo de la muerte de la menor.

"Atravesamos un momento de profundo dolor por la pérdida de Agostina. La escuela suspendió todas las actividades", contó este lunes a La Voz Mónica Benítez, inspectora de Capital 5 de Educación Secundaria del Ministerio del Educación. La funcionaria agregó que es una situación que movilizó tanto a docentes, como a estudiantes y a familias. "Estamos tratando de rearmarnos y fortalecernos para brindar acompañamiento y contención, y elaborar el duelo", afirmó.

Ante la revelación del crimen el sábado, la escuela suspendió todas las actividades y la inspectora señaló que evalúan "cuidadosamente" el momento adecuado para retomar las clases y recibir a los estudiantes y acompañarlos. "Priorizamos el bienestar emocional de toda la comunidad educativa", reiteró.

Agostina cursaba el tercer año en la escuela, a la que ingresó en septiembre de 2025 tras el pase desde otra institución. "Era una alumna promedio, igual que todos los chicos, no había un signo o señal de alerta", expresó Benítez.

Embed - El FEMICIDIO de AGOSTINA: del DOLOR al HORROR

Sin embargo, tras cursar con normalidad los primeros meses del ciclo lectivo, dejó de asistir desde el 8 de mayo. "La escuela se comunicó con la mamá, egresada de la institución, porque cuando hay inasistencias se activa el alerta temprana de trayectorias cuidadas, y ella refirió que pensaba cambiarla de escuela. Estaba preocupada por la seguridad de Agostina, ya que la adolescente habría recibido amenazas por redes sociales", relató la inspectora.

El colegio tiene 400 estudiantes, entre los dos turnos, y en el curso de Agostina eran 30. Mientras era buscada sus compañeritos difundieron un video donde pedían la aparición con vida de la adolescente con un cartel que decía: "En el aula faltás vos Agos". "Ahora tienen que elaborar ese duelo mediante espacios donde circule la palabra y a través de actividades", remarcó Benítez la inspectora. Una de las acciones que programan los chicos de sexto año es hacer un memorial para honrar la memoria de Agostina.