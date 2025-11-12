12 de noviembre de 2025 Inicio
Colonias de Buenos Aires gratis: puntos clave, fechas y sedes para la inscripción

Se trata de una alternativa fundamental para que los niños y adolescentes disfruten de las actividades recreativas y deportivas en un entorno cuidado.

Por
Esta edición 2026 se hará desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de enero.

Esta edición 2026 se hará desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de enero.

cual es la nueva planta de la vtv que se inauguro en buenos aires: como conseguir turno
Se trata de una alternativa fundamental para que los niños y adolescentes disfruten, en un entorno cuidado, de las actividades recreativas y deportivas que incluyen desde natación hasta talleres culturales.

La inscripción para las Colonias Deportivas de Verano 2026 en los polideportivos y parques de la Ciudad de Buenos Aires, ya se encuentra abierta y se realizará de forma online, para asistir a

Para asistir a las colonias gratuitas hay que ingresar a la web www.buenosaires.gob.ar/deportes (GCBA). Si no se consigue cupo de inmediato hay que inscribirse en una lista de espera. Los lugares se liberan por orden de inscripción o si otros niños dejan de asistir.

Colonias gratis en Buenos Aires

Cuáles son los puntos clave, fechas y sedes para la inscripción

La Ciudad tiene dos grandes programas gratuitos, dirigidos a distintas franjas de edad y con objetivos diferentes:

1. Colonias Deportivas de Verano (Polideportivos y Parques)

  • Público: Chicos y chicas de 4 a 12 años (cumplidos al inicio de la actividad).

  • Requisito Excluyente: Ser residente de CABA.

  • Período de Funcionamiento: Generalmente desde el 5 hasta el 30 de enero (las fechas pueden variar ligeramente según el año).

  • Horario: De 9:00 a 16:00 horas. La propuesta es completa, e incluye desayuno, almuerzo y merienda.

  • Actividades: Natación, fútbol, básquet, gimnasia, vida en la naturaleza y actividades culturales.

¿Cuáles son los polideportivos donde se harán las colonias?

  • Parque Manuel Belgrano: Salguero 3450
  • Parque Sarmiento: Av. R. Balbín 4750
  • Polideportivo Colegiales: Freire 234
  • Polideportivo Costa Rica: Constituyentes y Chorroarín
  • Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410
  • Polideportivo Avellaneda: Lacarra 1257
  • Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
  • Polideportivo Santojanni: Patrón 6222
  • Polideportivo Dorrego: Lisandro de la Torre y Monte
  • Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300
  • Polideportivo Patricios: Pepirí 135
  • Polideportivo Pereyra: Vélez Sarsfield 1271
  • Club de Amigos: Av. Pres. Figueroa Alcorta 3885
  • Parque Roca: Avenida Presidente Roca 3490

¿A quiénes está dirigida la Colonia de Deportes?

Las colonias de Buenos Aires gratis son para chicos de 4 a 12 años. Es necesario, como requisito, residir en la Ciudad y tener entre 4 y 12 años cumplidos al inicio de la Colonia.

Esta edición 2026 se hará desde el lunes 5 hasta el viernes 30 de enero y quienes participen tendrán tres comidas: desayuno, almuerzo y merienda.

Colonia gratis en Buenos Aires en Parque Avellaneda para personas con discapacidad

Colonia de Buenos Aires gratis: para personas con discapacidad

Las colonias de Buenos Aires gratis ofrecen un espacio recreativo y deportivo para personas con discapacidad, desde los 6 años y sin límite de edad (que puedan sostenerse de manera autónoma en actividades grupales).

Tienen el objetivo de garantizar la inclusión, el disfrute y el acceso a la actividad física y sociabilización, en un entorno cuidado y adaptado a las necesidades de cada participante.

Las colonias son gratuitas, se desarrollan en distintas sedes de la Ciudad y cada una está preparada para recibir a personas con diferentes tipos de discapacidad, con propuestas específicas que aseguran una participación plena y segura.

Este verano se incorporan dos nuevos espacios en Parque Sarmiento:

  • Espacio Azul: para niños y niñas de 6 a 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que requieren acompañamiento terapéutico propio.

Espacio Crecer: para niños y niñas de 6 a 14 años con discapacidad intelectual sin control de esfínteres aún, por procesos madurativos diferenciados, que puedan requerir de su acompañante terapéutico.

Sedes: Parque Sarmiento en Av. R. Balbín 4750, Polideportivo Avellaneda en Lacarra 1257, Polideportivo Chacabuco en Av. Eva Perón 1410, Polideportivo Patricios en Pepiri 135 y Parque Manuel Belgrano en Salguero 3450.

2. Vacaciones en la Escuela (VEE)

  • Público: niños de Nivel Inicial (3 a 5 años), Primaria (6 a 12 años) y Secundaria (a partir de 13 años).

  • Enfoque: propuesta recreativo-educativa en escuelas de la Ciudad.

  • Período: también se desarrolla durante todo el mes de enero.

  • Horario: el turno mañana suele ser de 9:00 a 16:00 hs.

  • Inscripción 2026 (Referencia): la preinscripción online se realiza, típicamente, entre el 10 de noviembre y el 5 de diciembre del año anterior.

Documentación Clave para la Inscripción

Para ambos casos, ya sean colonias deportivas o educativas, es indispensable tener lista la siguiente documentación para agilizar el proceso de inscripción online:

1- DNI (frente y dorso) del niño/a.

2- DNI (frente y dorso) del padre, madre o tutor responsable.

3- Ficha Sanitaria o Apto Médico vigente del menor.

Las colonias gratuitas en Buenos Aires requieren que el menor o adolescente resida en la jurisdicción o, en algunos casos, que el padre/madre/tutor trabaje o el menor estudie en el distrito.

