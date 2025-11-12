El bodegón de Buenos Aires que hace una milanesa a la fugazzeta tremenda

Sus mesas reciben diariamente a oficinistas, residentes de la zona y visitantes que buscan disfrutar de una comida contundente y con buen sabor
Google
El Nacional, en el barrio porteño de Monserrat, es uno de los bodegones más tradicionales de Buenos Aires.
Se destaca por su milanesa a la fugazzeta, un plato abundante y emblemático de la cocina porteña.
Su carta ofrece clásicos caseros con porciones generosas y precios accesibles en un ambiente cálido y familiar.
Está ubicado en Bolívar 220, en pleno casco histórico, y abre de lunes a viernes desde la mañana hasta las 20 horas.
La Ciudad de Buenos Aires es reconocida, entre otras cosas, por su intensa escena gastronómica, donde los bodegones son una tradición culinaria única. Estos clásicos restaurantes porteños ofrecen una experiencia especial, con platos generosos, sabores caseros y precios más que accesibles. En pleno casco histórico se encuentra El Nacional, un emblema de esta costumbre porteña.
Este establecimiento logró consolidarse como un punto de referencia para quienes buscan buena comida a precios económicos. Ubicado a pasos del mítico Colegio Nacional Buenos Aires y del Complejo Cultural La Manzana de las Luces, este café restaurante cautiva tanto a vecinos como a turistas con su propuesta de platos abundantes que pueden compartirse, haciendo aún más conveniente la experiencia.
Con un ambiente cálido y acogedor, este bodegón se destaca por su carta que recorre los clásicos de la cocina porteña. Sus mesas reciben diariamente a oficinistas, residentes de la zona y visitantes que buscan disfrutar de una comida contundente y con buen sabor. Por sus porciones abundantes y la calidad de sus preparaciones se convirtió en un favorito para quienes se inclinan por espacios con buena relación de precio y calidad.
Dónde queda El Nacional
Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Bolívar 220, entre las calles Alsina y Moreno, en pleno barrio de Monserrat. Su privilegiada ubicación en el centro histórico de Buenos Aires, a menos de media cuadra del Colegio Nacional Buenos Aires y muy cerca de la Plaza de Mayo, lo convierte en un destino accesible tanto para quienes trabajan en la zona como para los turistas.
El establecimiento funciona de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Es importante destacar que permanece cerrado los fines de semana.
Qué puedo pedir en El Nacional
La carta de El Nacional es un verdadero homenaje a la gastronomía tradicional de los bodegones porteños. En este lugar, los comensales pueden disfrutar de una variedad importante de platos emblemáticos, como:
Empanadas de carne suave
Porción de papas fritas, disponibles con o sin provenzal
Ensalada rusa
Milanesa a la fugazzeta con fritas
Peceto al champiñón acompañado de ensalada
Pechito de cerdo a la provenzal con batatas
Bife de chorizo con papas fritas
Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla
Matambre a la pizza con papas españolas
Lomo a la pimienta con papas españolas
Filete a la milanesa con ensalada de radicheta y cebolla
Milanesa de ternera a caballo con puré
Suprema a la napolitana con papas españolas
Un cuarto de pollo al horno con papas
Pechuga grillé con rúcula y parmesano
Brótola a la romana con ensalada verde
Carré de cerdo al verdeo con papas fritas
Berenjena a la pizza con ensalada de remolacha y tomate
Arroz con albóndigas
Gaseosas de litro y medio y medio litro
Cerveza de litro y tres cuartos
Agua sin gas
Vino de la casa en pingüino
Soda en sifón
Flan casero con dulce de leche y crema
Ensalada de frutas
Helado
Cómo llegar a El Nacional
Gracias a su ubicación céntrica en el barrio de Monserrat, llegar a El Nacional es muy fácil. Los visitantes pueden elegir entre múltiples opciones de transporte público que circulan por la zona del microcentro porteño. Las líneas de colectivo que transitan por las cercanías incluyen numerosas opciones que recorren las avenidas próximas a Bolívar.
Por otro lado, quienes prefieran el subte pueden utilizar diversas líneas que conectan con el centro histórico, bajándose en estaciones cercanas a la Plaza de Mayo, desde donde el bodegón se encuentra a pocos minutos caminando.