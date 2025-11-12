12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El bodegón de Buenos Aires que hace una milanesa a la fugazzeta tremenda

Este espacio gastronómico se hizo un lugar gracias a las porciones abundantes que están ganando la preferencia de los vecinos y trabajadores de la zona.

Por
Sus mesas reciben diariamente a oficinistas

Sus mesas reciben diariamente a oficinistas, residentes de la zona y visitantes que buscan disfrutar de una comida contundente y con buen sabor

Google
  • El Nacional, en el barrio porteño de Monserrat, es uno de los bodegones más tradicionales de Buenos Aires.
  • Se destaca por su milanesa a la fugazzeta, un plato abundante y emblemático de la cocina porteña.
  • Su carta ofrece clásicos caseros con porciones generosas y precios accesibles en un ambiente cálido y familiar.
  • Está ubicado en Bolívar 220, en pleno casco histórico, y abre de lunes a viernes desde la mañana hasta las 20 horas.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida, entre otras cosas, por su intensa escena gastronómica, donde los bodegones son una tradición culinaria única. Estos clásicos restaurantes porteños ofrecen una experiencia especial, con platos generosos, sabores caseros y precios más que accesibles. En pleno casco histórico se encuentra El Nacional, un emblema de esta costumbre porteña.

El restaurante es un lugar frecuentado por celebridades que visitan la CIudad de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires en el que comió Dua Lipa antes de irse de la Argentina

Este establecimiento logró consolidarse como un punto de referencia para quienes buscan buena comida a precios económicos. Ubicado a pasos del mítico Colegio Nacional Buenos Aires y del Complejo Cultural La Manzana de las Luces, este café restaurante cautiva tanto a vecinos como a turistas con su propuesta de platos abundantes que pueden compartirse, haciendo aún más conveniente la experiencia.

Con un ambiente cálido y acogedor, este bodegón se destaca por su carta que recorre los clásicos de la cocina porteña. Sus mesas reciben diariamente a oficinistas, residentes de la zona y visitantes que buscan disfrutar de una comida contundente y con buen sabor. Por sus porciones abundantes y la calidad de sus preparaciones se convirtió en un favorito para quienes se inclinan por espacios con buena relación de precio y calidad.

Milanesa El Nacional

Dónde queda El Nacional

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Bolívar 220, entre las calles Alsina y Moreno, en pleno barrio de Monserrat. Su privilegiada ubicación en el centro histórico de Buenos Aires, a menos de media cuadra del Colegio Nacional Buenos Aires y muy cerca de la Plaza de Mayo, lo convierte en un destino accesible tanto para quienes trabajan en la zona como para los turistas.

El establecimiento funciona de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Es importante destacar que permanece cerrado los fines de semana.

Qué puedo pedir en El Nacional

La carta de El Nacional es un verdadero homenaje a la gastronomía tradicional de los bodegones porteños. En este lugar, los comensales pueden disfrutar de una variedad importante de platos emblemáticos, como:

  • Empanadas de carne suave
  • Porción de papas fritas, disponibles con o sin provenzal
  • Ensalada rusa
  • Milanesa a la fugazzeta con fritas
  • Peceto al champiñón acompañado de ensalada
  • Pechito de cerdo a la provenzal con batatas
  • Bife de chorizo con papas fritas
  • Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla
  • Matambre a la pizza con papas españolas
  • Lomo a la pimienta con papas españolas
  • Filete a la milanesa con ensalada de radicheta y cebolla
  • Milanesa de ternera a caballo con puré
  • Suprema a la napolitana con papas españolas
  • Un cuarto de pollo al horno con papas
  • Pechuga grillé con rúcula y parmesano
  • Brótola a la romana con ensalada verde
  • Carré de cerdo al verdeo con papas fritas
  • Berenjena a la pizza con ensalada de remolacha y tomate
  • Arroz con albóndigas
  • Gaseosas de litro y medio y medio litro
  • Cerveza de litro y tres cuartos
  • Agua sin gas
  • Vino de la casa en pingüino
  • Soda en sifón
  • Flan casero con dulce de leche y crema
  • Ensalada de frutas
  • Helado
Bodegón El Nacional

Cómo llegar a El Nacional

Gracias a su ubicación céntrica en el barrio de Monserrat, llegar a El Nacional es muy fácil. Los visitantes pueden elegir entre múltiples opciones de transporte público que circulan por la zona del microcentro porteño. Las líneas de colectivo que transitan por las cercanías incluyen numerosas opciones que recorren las avenidas próximas a Bolívar.

Por otro lado, quienes prefieran el subte pueden utilizar diversas líneas que conectan con el centro histórico, bajándose en estaciones cercanas a la Plaza de Mayo, desde donde el bodegón se encuentra a pocos minutos caminando.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Truco para el asado: ¿a qué temperatura es mejor comer la carne según un parrillero?

Truco para el asado: a qué temperatura es mejor comer la carne según un parrillero

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen empanadas de osobuco

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Las fajitas de pollo son un plato muy elegido en los restaurantes mexicanos. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer fajitas de pollo

Un cruce único entre teatro, gastronomía y pensamiento contemporáneo

Cómo será el Festival de Cocina y Teatro Judío 2025: obras, gastronomía y música en Buenos Aires

La elección entre uno u otro dependerá del plan.

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires con vermutería clásica

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

play
Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Hace 11 minutos
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 14 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 14 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 34 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 40 minutos