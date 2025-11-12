El bodegón de Buenos Aires que hace una milanesa a la fugazzeta tremenda Este espacio gastronómico se hizo un lugar gracias a las porciones abundantes que están ganando la preferencia de los vecinos y trabajadores de la zona. Por







Sus mesas reciben diariamente a oficinistas, residentes de la zona y visitantes que buscan disfrutar de una comida contundente y con buen sabor Google

El Nacional, en el barrio porteño de Monserrat, es uno de los bodegones más tradicionales de Buenos Aires.

Se destaca por su milanesa a la fugazzeta, un plato abundante y emblemático de la cocina porteña.

Su carta ofrece clásicos caseros con porciones generosas y precios accesibles en un ambiente cálido y familiar.

Está ubicado en Bolívar 220, en pleno casco histórico, y abre de lunes a viernes desde la mañana hasta las 20 horas. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida, entre otras cosas, por su intensa escena gastronómica, donde los bodegones son una tradición culinaria única. Estos clásicos restaurantes porteños ofrecen una experiencia especial, con platos generosos, sabores caseros y precios más que accesibles. En pleno casco histórico se encuentra El Nacional, un emblema de esta costumbre porteña.

Este establecimiento logró consolidarse como un punto de referencia para quienes buscan buena comida a precios económicos. Ubicado a pasos del mítico Colegio Nacional Buenos Aires y del Complejo Cultural La Manzana de las Luces, este café restaurante cautiva tanto a vecinos como a turistas con su propuesta de platos abundantes que pueden compartirse, haciendo aún más conveniente la experiencia.

Con un ambiente cálido y acogedor, este bodegón se destaca por su carta que recorre los clásicos de la cocina porteña. Sus mesas reciben diariamente a oficinistas, residentes de la zona y visitantes que buscan disfrutar de una comida contundente y con buen sabor. Por sus porciones abundantes y la calidad de sus preparaciones se convirtió en un favorito para quienes se inclinan por espacios con buena relación de precio y calidad.

Milanesa El Nacional Google Dónde queda El Nacional Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Bolívar 220, entre las calles Alsina y Moreno, en pleno barrio de Monserrat. Su privilegiada ubicación en el centro histórico de Buenos Aires, a menos de media cuadra del Colegio Nacional Buenos Aires y muy cerca de la Plaza de Mayo, lo convierte en un destino accesible tanto para quienes trabajan en la zona como para los turistas.

El establecimiento funciona de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Es importante destacar que permanece cerrado los fines de semana.