15 de junio de 2026 Inicio
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El riesgo país vuelve a caer y alcanza otro mínimo en más de ocho años

En medio de la algarabía en los mercados tras el anuncio de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a tres meses de conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz, el indicador de JP Morgan descendió a un nivel que no veía desde abril de 2018.

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El diálogo entre Estados Unidos e Irán trajo optimismo a los mercados.

El diálogo entre Estados Unidos e Irán trajo optimismo a los mercados.

Mientras las acciones de la bolsa de Estados Unidos subían con fuerza este lunes y los precios del petróleo se hundían tras el anuncio de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a tres meses de conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz, los bonos argentinos encadenaban este lunes una nueva jornada alcista y el riesgo país baja a los 425 puntos, un nivel que no veía desde abril de 2018.

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.
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En Wall Street, los títulos en dólares anotan subas generalizadas, y los Globales trepan hasta 0,9% de la mano del Global 2038 y el Global 2046. Así, el riesgo país se comprime en torno a los 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018.

Por su parte, los ADRs argentinos operan con disparidad. Mientras los papeles bancarios ganan terreno y suben hasta 3,9% de la mano de Grupo Supervielle, las energéticas se debilitan e YPF se hunde hasta 6,3%. Entre otras acciones de origen nacional, Bioceres Crop gana 4,2%.

A nivel local, el dólar cripto opera en $1.502,93, según Bitso. A su vez, el dólar tarjeta se ubica a $1.885 en este fin de semana largo, en el que el dólar blue se sostiene en los $1.460.

Luis Caputo defendió el modelo económico y aseguró: "Hay dólares para todo el mundo"

Durante su exposición en el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró "optimista" por los efectos del modelo aplicado por el Gobierno y resaltó que, a diferencia de los años anteriores, "hay dólares para todos". "Es un modelo que favorece a la gente", aseguró el economista este martes.

"¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperar y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza", enumeró el funcionario de Javier Milei valiéndose de un gráfico para respaldar sus afirmaciones.

Además, el ministro negó las críticas que acusan al Gobierno de atentar contra la industria con la apertura de las importaciones y de sustentar únicamente el crecimiento económico en los sectores energético y minero.

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