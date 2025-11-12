12 de noviembre de 2025 Inicio
Inscripción a colonias de verano en Buenos Aires: cuáles son los puntos clave para elegir la mejor opción

Las colonias de verano son la opción ideal para que los menores pasen las vacaciones en un lugar al aire libre y con actividades recreativas con sus pares, y para no quedarse solos en la casa.

La colonia de verano es el lugar más indicado para que los niños se diviertan al aire libre.

Se acercan las vacaciones 2026 para los más chicos y los padres empiezan a buscar un lugar seguro, divertido y recreativo para la inscripción en las colonias de verano en Buenos Aires.

Las colonias de verano son la alternativa más indicada para que los menores pasen los días al aire libre, hagan deporte y socialicen, para evitar que se queden solos en la casa.

Ante la amplia oferta para la inscripción en las colonias de verano en Buenos Aires, los padres y tutores tienen que evaluar puntos clave, desde la seguridad del lugar hasta la propuesta pedagógica.

Una vez que se chequearon estos 3 puntos fundamentales para ir a la colonia de verano ya se puede preparar la mochila:

1- Seguridad e infraestructura: es uno de los puntos más importantes teniendo en cuenta las actividades al aire libre y las actividades acuáticas. En este sentido, el establecimiento tiene que tener la habilitación correspondiente y los seguros en caso de accidentes.

  • Instalaciones acuáticas: si hay piletas, deben estar valladas con cerramientos seguros que los niños no puedan abrir o trepar. Además, debe haber guardavidas habilitados.
  • Estado general: las instalaciones como baños, vestuarios, áreas de juego y césped, tienen que estar limpias y con mantenimiento.
  • Primeros auxilios: hay que verificar que haya un servicio de emergencia o enfermería y preguntar cómo se actúa en casos de una emergencia.
2- Propuesta y calidad humana (docente): el valor de la colonia reside en la calidad humana del personal que se ocupa de los chicos.

  • Hay que elegir que sean recreativas en vez de competitivas, como los deportes, talleres de arte, juegos de agua y que sean adecuadas a cada franja etaria.
  • Ratio niño/cuidador: hay que preguntar cuál es la cantidad de niños que se encarga cada profesor o coordinador o docente.
  • Formación del personal: los docentes tienen que estar formados en la Educación física o Recreación, para poder llevar adelante al grupo y las distintas actividades de forma segura y didáctica.
3- Logística y adaptación: este es un tema fundamental para que el niños se sienta cómodo y para que los padres o tutores estén tranquilos.

  • Viandas y refrigeración: hay que saber si la colonia de verano tiene almuerzo o merienda y cuáles son los medios que tienen para refrigerar o calentar la comida. Además, que las instalaciones tengan agua potable es una dato esencial para la inscripción en la colonia de verano en Buenos Aires.
  • Período de adaptación: en el caso de los más chicos hay que preguntar si hay un período de adaptación para los menores que nunca asistieron con una jornada gradual. Y la periodicidad debe adaptarse al niño y la familia, y no debería ser menor a 3 veces por semana.

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

Calu publicó un sentido mensaje en Instagram tras la muerte de su abuela.

El adiós a su "última maestra": el emotivo mensaje de Calu Rivero tras la muerte de su abuela

Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026.
play

El director de Stranger Things anticipó el final de la serie: "Me destrozó..."

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación.

MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados

