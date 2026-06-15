15 de junio de 2026 Inicio
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Muerte de Gaspi: investigan transporte ilegal de pasajeros en uno de los helicopteros

Las autoridades aeronáuticas de Brasil investigan si una de las aeronaves involucradas en el accidente fatal operaba vuelos comerciales sin autorización.

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Muerte de Gaspi: investigan transporte ilegal de pasajeros en uno de los helicopteros

Muerte de Gaspi: investigan transporte ilegal de pasajeros en uno de los helicopteros

La investigación por la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Río de Janeiro, que provocó la muerte de 6 personas entre los que se encontraban los argentinos Gaspar Prim Díaz y Lucas Vignale, abrió una nueva línea de análisis que va más allá de las causas del accidente: las autoridades buscan determinar si alguna de las aeronaves realizaba transporte ilegal de pasajeros.

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La pesquisa está a cargo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), que intenta establecer si uno de los helicópteros ofrecía servicios comerciales sin la habilitación correspondiente, una práctica que, según denuncias previas, se habría extendido en distintas zonas turísticas de la ciudad.

El director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, confirmó que tanto las aeronaves como sus pilotos contaban con la documentación exigida para operar. Sin embargo, aclaró que eso no descarta posibles irregularidades vinculadas con la actividad que desarrollaban al momento del siniestro.

Muerte de Gaspi: qué dicen las primeras pericias

Según explicó, las primeras pericias indican que los pilotos tenían experiencia y que los helicópteros estaban en condiciones de volar. No obstante, los investigadores ahora intentan reconstruir quién contrató los vuelos, bajo qué modalidad se realizaron y si existió algún tipo de prestación comercial encubierta.

La principal sospecha apunta a la existencia de vuelos pagos ofrecidos fuera de los canales autorizados. Este tipo de servicios clandestinos suele promocionarse a través de redes sociales o intermediarios informales, evitando controles regulatorios, seguros específicos y exigencias de seguridad establecidas para el transporte aéreo de pasajeros.

Las autoridades brasileñas reconocieron que ya existían denuncias sobre posibles operaciones irregulares en la región, por lo que el accidente reavivó las alertas sobre un mercado paralelo que escapa a la fiscalización oficial.

Los hechos

El choque ocurrió cerca de las 8.59 del domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Por causas que todavía se investigan, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento.

Uno de los aparatos, un Eurocopter AS 350 B2, impactó contra una concesionaria, explotó y desató un incendio que alcanzó a varios vehículos. Sus cinco ocupantes murieron en el acto. El segundo helicóptero, un Bell 206B, también se precipitó a tierra y su piloto falleció poco después a raíz de las graves heridas sufridas.

Mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó la colisión, la investigación sobre un posible esquema de transporte clandestino podría convertirse en una de las claves del caso.

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