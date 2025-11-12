Cuál es la nueva planta de la VTV que se inauguró en Buenos Aires: como conseguir turno

Esto no solo simplifica la gestión de turnos, sino que también posibilita una distribución más uniforme entre los diferentes puntos de atención.

La ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento una nueva sede para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una acción destinada a agilizar los controles de vehículos particulares y de transporte. Esta instalación busca reducir de manera significativa los tiempos de espera que enfrentan los conductores. La iniciativa responde al constante aumento de la demanda de turnos y refuerza el compromiso de las autoridades con la seguridad vial en el área metropolitana.

Con la incorporación de esta planta, la red de centros disponibles para realizar el control obligatorio se amplía y fortalece notablemente. Esto brinda a los conductores más alternativas y flexibilidad para cumplir con el requisito esencial que certifica el estado mecánico y las emisiones de sus vehículos. La mayor capacidad operativa permite que más rodados completen su trámite anual de forma oportuna, evitando demoras y saturación en los centros ya existentes.

La apertura de esta nueva sede resalta la relevancia de la documentación y los controles técnicos periódicos como elementos clave de una conducción responsable. Cumplir con la VTV dentro de los plazos establecidos no solo evita sanciones, sino que garantiza que los vehículos que circulan por calles y rutas cumplan con los estándares mínimos de seguridad. De este modo, la ciudad facilita que los conductores respeten la normativa y contribuyen a una circulación más segura para todos los usuarios.

La ciudad de Rauch contará con la presencia de la Planta Móvil de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a partir de la segunda quincena de noviembre, ofreciendo a los conductores de la zona la posibilidad de realizar este trámite obligatorio cerca de sus hogares. El operativo comenzará el 17 de noviembre y se mantendrá activo hasta el 30 de diciembre de 2025, garantizando que todos los vehículos que lo requieran puedan completar la verificación antes de finalizar el año.

Para facilitar el acceso de los vecinos de Rauch y localidades cercanas, la unidad móvil se instalará en un punto de fácil referencia y acceso . El lugar elegido es la calle Italia, específicamente en el amplio playón de la Estación del Ferrocarril. Esta ubicación permite organizar el flujo vehicular y realizar las inspecciones con comodidad y seguridad, tanto para los operarios como para los conductores.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.jpg

El servicio de la VTV móvil funcionará en un horario continuo diseñado para cubrir la jornada laboral y permitir que los conductores asistan sin inconvenientes. Los controles se realizarán de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Esta franja horaria de nueve horas diarias asegura una capacidad adecuada de atención, aunque resulta necesario gestionar turnos previos para garantizar la fluidez del operativo.

Para evitar esperas prolongadas y agilizar la verificación, será obligatorio solicitar un turno antes de concurrir a la planta móvil. Este paso es esencial para la organización del operativo. Los conductores interesados podrán reservar su día y hora a través del sitio web oficial www.vtv.gba.gob.ar o mediante WhatsApp al número 221 556 6946.

VTV.jpg

El pago de la tarifa correspondiente al trámite de la VTV podrá realizarse mediante distintos medios, brindando comodidad a los usuarios. Los conductores podrán optar por pagar en efectivo o utilizar tarjeta de débito o crédito, permitiendo seleccionar la alternativa que mejor se adapte a sus posibilidades.

La llegada de la planta móvil a Rauch refuerza la seguridad vial en la región. Al ofrecer la posibilidad de completar el trámite obligatorio, se asegura que más vehículos circulen con el certificado de buen estado mecánico al día. La rigurosidad de la inspección técnica contribuye a prevenir accidentes y a garantizar que los vehículos que transitan por rutas y calles de la provincia cumplan con los requisitos técnicos y de emisiones establecidos por la ley.