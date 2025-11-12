12 de noviembre de 2025 Inicio
Está rodeado de arroyos y es ideal para una escapada de Buenos Aires en el finde largo de noviembre 2025

Se encuentra a menos de 600 kilómetros de CABA y ofrece un entorno natural ideal para desconectar unos días.

Indio Rico ofrece postales hermosas a las orillas de su arroyo. 

Indio Rico ofrece postales hermosas a las orillas de su arroyo. 

  • Indio Rico es un Pueblo Turístico bonaerense que ofrece tradición rural y tranquilidad.
  • Es famoso por su propuesta gastronómica, destacando la Fiesta del Cordero al Disco y productos criollos.
  • Ofrece ecoturismo en arroyos y río, y un paseo cultural por el Museo Ferroviario y el histórico Almacén de Marcelino López.
  • El viaje desde CABA dura cerca de 6 horas y 37 minutos por la RN3.

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires, existen varias propuestas para organizar una escapada durante el fin de semana largo, sin necesidad de planificar con demasiada anticipación. Muchas de ellas invitan a conectar con la naturaleza, alejándose del ruido de la gran ciudad.

Indio Rico, declarado Pueblo Turístico de la Provincia de Buenos Aires, es un destino ideal para quienes buscan sumergirse en la tradición rural y saborear la gastronomía criolla en un ambiente de profunda tranquilidad.

Ubicado al sur de la provincia, este pintoresco pueblo del Partido de Coronel Pringles, es un escenario ideal para quienes buscan una escapada de relax, gracias a sus arroyos, lagunas y la calidez de su gente.

Dónde queda Indio Rico

Indio Rico

Indio Rico es una localidad ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el Partido de Coronel Pringles. La distancia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerable, siendo de aproximadamente 560 kilómetros.

Se encuentra a unos 74 kilómetros al sudeste de la ciudad cabecera y a solo 63 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos. Se asienta cerca del Arroyo Indio Rico, afluente del Río Quequén Salado.

Qué puedo hacer en Indio Rico

La oferta de Indio Rico está fuertemente ligada a su identidad rural, histórica y gastronómica. Su principal encanto y atractivo son sus arroyos y el río Quequén Salado, donde se pueden realizar deportes acuáticos y varias actividades.

Sin embargo, es conocido por su propuesta gastronómica. El evento más importante es la Fiesta del Cordero al Disco, que se celebra anualmente con música folklórica y platos típicos. Además se pueden encontrar exquisitos platos como pastelería criolla y gran variedad de productos regionales como quesos y miel.

También ofrece un paseo histórico y cultural en el que se puede recorrer el Almacén de Marcelino López, un espacio con más de dos siglos de historia, o visitar la antigua estación de ferrocarril, hoy convertida en Biblioteca Popular y Museo Ferroviario.

Cómo llegar a Indio Rico

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viaje en auto es una travesía de larga distancia, con una duración aproximada de 6 horas y 37 minutos. Primero tomar la Ruta Nacional 3 (RN3), dirigiéndose al sur hasta la altura de Tres Arroyos. Desde allí, tomar la Ruta Provincial 85 durante aproximadamente 47 kilómetros.

Finalmente, hay que tomar el acceso a Indio Rico, un camino asfaltado de 12 kilómetros que conduce directamente al pueblo.

También se puede ir en otro tipo de transporte como micros de larga distancia, pero es necesario hacer transbordo en ciudades cercanas como Tres Arroyos o Coronel Pringles.

