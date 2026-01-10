10 de enero de 2026 Inicio
Chubut: la imagen que demuestra que "hubo intención criminal" en los incendios de la Patagonia

Los investigadores encontraron restos de combustible que fueron utilizados para acelerar el fuego en la provincia de Chubut. De esta manera, se descartó la hipótesis de que los incendios se originaron por causas negligentes.

Por

Según los investigadores del incendio en Chubut, el fuego se habría originado intencionalmente en un tronco.

Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, aseguró que "hubo intención criminal" en los incendios que iniciaron esta semana en la Patagonia y en el que ya provocaron la pérdida de cinco mil hectáreas de bosque nativo, mientras que varias dotaciones de bomberos y brigadistas continúan luchando contra el fuego en el marco de un fin de semana con condiciones climáticas adversas. Además, se conoció una fotografía que está en poder de los investigadores del caso y demuestra que el inicio de las llamas en el sur no fue un accidente.

Según la investigación en curso que está llevando adelante el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, ya se comprobó que el incendio que se originó cerca de la localidad de El Hoyo fue intencional porque se encontró combustible para acelerar el fuego que ocasionó un daño ambiental irreparable. Los peritos se encuentran estudiando la imagen para determinar cuál fue el punto cero de las llamas.

La fotografía muestra el tronco de un árbol donde se habría originado el fuego, en un área sin cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo. Según los investigadores, el escenario es adverso para buscar pruebas sobre las responsabilidades ya que el fuego arrasó con las huellas de los perpetradores de uno de los peores incendios forestales en la historia de la provincia.

image (2)
Este es el tronco en el que se habría originado el incendio que ya arrasó con más de cinco mil hectáreas en la Patagonia.

El peritaje permitió descartar la posibilidad de que el incendio se provocó por negligencia, ya que el foco principal se ubicó a unos 300 metros dentro del bosque, lejos de caminos, turistas y tránsito vehicular. Este dato fue clave para determinar que no había posibilidades de que el fuego se haya originado por fogones o colillas de cigarrillo mal apagadas.

“Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable”, dijo Mayer. “Es impresionante lo que está pasando con el incendio, está arrasando con todo. Es un acto criminal. Todo lo que no se quemó el año pasado se está quemando ahora”, agregó el fiscal general de Chubut.

Incendios en Chubut: ya son más de 5.000 hectáreas afectadas, hay casas quemadas y animales muertos

El fuego no da tregua en la zona de Puerto Patriada y avanza hacia Epuyen, desde el lunes 5 de enero bomberos, brigadistas y vecinos trabajan continuamente para poder apagar las llamas. Hasta el momento, estiman que se quemaron más de 5 mil hectáreas, y al menos 10 casas.

En el último comunicado del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, informaron que "se encuentra activo el incendio detectado el día lunes 05/01 en Puerto Patriada, El Hoyo. Superficie afectada: 5260 ha estimadas. La vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo".

Embed - El HIDRANTE más GRANDE de LATINOAMÉRICA COMBATE el FUEGO en CHUBUT

También explicaron que durante la jornada del viernes, "el aumento en la intensidad del viento provocó reactivaciones en la zona del Cerro Pirque, en cercanías de la Escuela N.º 81, y en los sectores de Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco".

"En estos dos últimos sectores se presentó comportamiento extremo y rápida propagación, dificultando las tareas de combate. Sin embargo, el personal pudo sostener las tareas de protección de viviendas e infraestructuras del lugar", sentenciaron.

Embed - Log into Facebook

En esa línea detallaron que durante la jornada, trabajaron 275 combatientes en línea y 8 medios aéreos y se incorporan al operativo una delegación de 63 personas de la provincia de Córdoba, 7 combatientes de la BNC del SNMF – AFE y 15 combatientes de la BNNEA del SNMF – AFE.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, aseguró en conferencia de prensa que "se está trabajando con un nivel de profesionalismo y articulación con Nación y fuerzas federales como hacía mucho tiempo no ocurría. Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares".

