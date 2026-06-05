Muerte del Indio Solari: Huracán ofreció su estadio para el velatorio El Globo puso a disposición las instalaciones del club para darle el último adiós al ícono del rock nacional, quien falleció este viernes a los 77 años y enlutó a la música argentina. También se barajan como opciones el Estadio Único de La Plata y el predio de Tecnópolis. Por Agregar C5N en









El Indio Solari en el estadio de Huracán. Imagen optimizada con IA

El club Huracán ofreció el estadio Tomás Adolfo Ducó para que se lleve adelante el velatorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, quien murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir y enlutó a la música nacional.

Fuentes de la institución de Parque Patricios confirmaron a C5N que el club puso a disposición el Tomás Adolfo Ducó para que se realice la ceremonia, aunque la familia todavía no respondió. También señalaron que el Estadio Único de La Plata y el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, se barajan como otras opciones.

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