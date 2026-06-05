Muerte del Indio Solari: Huracán ofreció su estadio para el velatorio

El club Huracán ofreció el estadio Tomás Adolfo Ducó para que se lleve adelante el velatorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, quien murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir y enlutó a la música nacional.
Fuentes de la institución de Parque Patricios confirmaron a C5N que el club puso a disposición el Tomás Adolfo Ducó para que se realice la ceremonia, aunque la familia todavía no respondió. También señalaron que el Estadio Único de La Plata y el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, se barajan como otras opciones.