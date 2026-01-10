Incendios en Chubut: ya son más de 5.000 hectáreas afectadas, hay casas quemadas y animales muertos

El siniestro forestal afecta gravemente a la zona de Puerto Patriada y causó desastres: pérdidas de flora y fauna del bosque nativo más los destrozos de viviendas.

La pena para el delito de iniciar el fuego de manera intencional puede llegar a ser de 20 años.

El fuego no da tregua en la zona de Puerto Patriada y avanza hacia Epuyen , desde el lunes 5 de enero bomberos, brigadistas y vecinos trabajan continuamente para poder apagar las llamas. Hasta el momento, estiman que se quemaron más de 5 mil hectáreas, y al menos 10 casas.

El fuego no da tregua en Chubut: las imágenes del incendio desde el drone de C5N

En el último comunicado del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, informaron que "se encuentra activo el incendio detectado el día lunes 05/01 en Puerto Patriada, El Hoyo. Superficie afectada: 5260 ha estimadas. La vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo".

También explicaron que durante la jornada del viernes, "el aumento en la intensidad del viento provocó reactivaciones en la zona del Cerro Pirque, en cercanías de la Escuela N.º 81 , y en los sectores de Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco ".

"En estos dos últimos sectores se presentó comportamiento extremo y rápida propagación , dificultando las tareas de combate. Sin embargo, el personal pudo sostener las tareas de protección de viviendas e infraestructuras del lugar", sentenciaron.

En esa línea detallaron que durante la jornada, trabajaron 275 combatientes en línea y 8 medios aéreos y se incorporan al operativo una delegación de 63 personas de la provincia de Córdoba , 7 combatientes de la BNC del SNMF – AFE y 15 combatientes de la BNNEA del SNMF – AFE.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, aseguró en conferencia de prensa que "se está trabajando con un nivel de profesionalismo y articulación con Nación y fuerzas federales como hacía mucho tiempo no ocurría. Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que dos de los cinco incendios que azotan la provincia fueron intencionales. Y si bien lograron controlar las llamas en algunas zonas, hay tres focos que permanecen activos.

En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que existen indicios firmes sobre el origen deliberado de algunos focos y remarcó la gravedad del daño ambiental y social causado por el fuego.

Torres detalló que se despliega un operativo conjunto entre la Provincia, el Gobierno nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén, que incluye seis aviones hidrantes, un helicóptero y un importante apoyo logístico en tierra.

Según precisó, tres de los focos ya se encuentran controlados, mientras que otros dos continúan activos, uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en la zona de El Hoyo.