10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: ya son más de 5.000 hectáreas afectadas, hay casas quemadas y animales muertos

El siniestro forestal afecta gravemente a la zona de Puerto Patriada y causó desastres: pérdidas de flora y fauna del bosque nativo más los destrozos de viviendas.

Por

La pena para el delito de iniciar el fuego de manera intencional puede llegar a ser de 20 años.

MARTIN LEVICOY - AFP
Te puede interesar:

El fuego no da tregua en Chubut: las imágenes del incendio desde el drone de C5N

En el último comunicado del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, informaron que "se encuentra activo el incendio detectado el día lunes 05/01 en Puerto Patriada, El Hoyo. Superficie afectada: 5260 ha estimadas. La vegetación afectada: matorral, bosque implantado y nativo".

También explicaron que durante la jornada del viernes, "el aumento en la intensidad del viento provocó reactivaciones en la zona del Cerro Pirque, en cercanías de la Escuela N.º 81, y en los sectores de Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco".

"En estos dos últimos sectores se presentó comportamiento extremo y rápida propagación, dificultando las tareas de combate. Sin embargo, el personal pudo sostener las tareas de protección de viviendas e infraestructuras del lugar", sentenciaron.

Embed

En esa línea detallaron que durante la jornada, trabajaron 275 combatientes en línea y 8 medios aéreos y se incorporan al operativo una delegación de 63 personas de la provincia de Córdoba, 7 combatientes de la BNC del SNMF – AFE y 15 combatientes de la BNNEA del SNMF – AFE.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, aseguró en conferencia de prensa que "se está trabajando con un nivel de profesionalismo y articulación con Nación y fuerzas federales como hacía mucho tiempo no ocurría. Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares".

Incendios en Chubut: Ignacio Torres confirmó que dos fueron intencionales y otros tres se mantienen activos

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que dos de los cinco incendios que azotan la provincia fueron intencionales. Y si bien lograron controlar las llamas en algunas zonas, hay tres focos que permanecen activos.

En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que existen indicios firmes sobre el origen deliberado de algunos focos y remarcó la gravedad del daño ambiental y social causado por el fuego.

Torres detalló que se despliega un operativo conjunto entre la Provincia, el Gobierno nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén, que incluye seis aviones hidrantes, un helicóptero y un importante apoyo logístico en tierra.

Según precisó, tres de los focos ya se encuentran controlados, mientras que otros dos continúan activos, uno en el Parque Nacional Los Alerces y otro en la zona de El Hoyo.

Noticias relacionadas

Cinco detenidos por la caída de una banda narco.

Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos

El fuego destruyó casas, bosques nativos y mató animales. 

La Justicia de Chubut confirmó la intencionalidad de los incendios: "La investigación está en curso"

La historia del asesino en serie que conmocionó a una nación entera

Quién era Manuel Delgado Villegas, el asesino en serie más importante de España: tenía un apodo particular

La humedad y el calor vuelven a ser protagonistas., 

Llueve en Buenos Aires: cómo seguirá el clima tras la ciclogénesis

El caso que sorprendió a toda la comunidad científica británica

Creyó que el moretón en la uña no era nada pero un detalle le salvó la vida: qué descubrieron

El hecho conmocionó a la ciudad de Bell Ville.

Córdoba: una bebé recién nacida dio positivo en cocaína y fue internada

Rating Cero

Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas

El Nueve le robó la coductora a Telefe.

Bomba: El Nueve le robó una conductora a Telefe y tendrá su programa propio

Wanda Nara, separada.

Revelaron el verdadero motivo de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles

La serie fue renovada por una temporada más.

Netflix confirmó la temporada 8 de Black Mirror: cuándo se estrena

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

Tiene precios accesibles y recetas fieles a la herencia tana.

El bodegón barato de Buenos Aires con platos de pastas XXL y al estilo italiano

Hace 7 minutos
Sosa sobresale por su talento y capacidad para desequilibrar.

La joya de Racing que llegó al club de una forma extraña y que se robó las miradas de Barcelona y Real Madrid

Hace 13 minutos
El acuerdo entre la UE y el Mercosur se podría firmar el 17 de enero.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: qué implica la aprobación y cuáles son los próximos pasos

Hace 33 minutos
El joven de 34 años fue detenido.

EEUU: detuvieron a un hombre que robó más de 100 restos humanos de un cementerio

Hace 49 minutos
play
Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas

Hace 50 minutos