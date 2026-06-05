Incidentes en Plaza de Mayo: la Policía reprimió con gas pimienta a fanáticos del Indio Solari

Miles de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se reunieron en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. La jornada comenzó con momentos de tensión cuando efectivos de la Policía utilizaron gas pimienta durante los incidentes.

La misa ricotera, autoconvocada para las 18 en Plaza de Mayo, comenzó a reunir a miles de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país para despedir al Indio Solari. Con banderas, camisetas y canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los seguidores transformaron el histórico espacio público en un multitudinario homenaje. Sin embargo, en la previa, se registraron momentos de tensión en las inmediaciones de la plaza cuando efectivos de la Policía reprimieron a los fanáticos con gas pimienta, lo que provocó corridas y malestar entre parte de los presentes.

"Nos está empujando la Policía ahora, sacaron los escudos. Están tirando también algunas piedras para que nos alejemos. La Policía está empujando con los escudos a la gente que está acá en la plaza", relató la periodista Daniela Gian, en el programa Argenzuela , tras momentos de incertidumbre en Plaza de Mayo.

Durante las horas previas a la concentración principal, los fanáticos compartieron recuerdos, entonaron clásicos de la banda y expresaron su dolor por la muerte de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. A pesar de eso, los seguidores del Indio respondieron a la represión con insultos y forcejeos, generando momentos de tensión que, de todos modos, no derivaron en enfrentamientos mayores.

Luego, la situación permaneció bajo control, aunque el ambiente en la plaza era de evidente emoción y agitación por la muerte de uno de los mayores ídolos populares del país.

El legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, falleció este viernes a sus 77 años y será despedido este sábado en un velatorio , aunque todavía sus familiares no confirmaron el horario ni dónde se llevará a cabo la ceremonia por la cual se espera la asistencia de miles de fanáticos.

En un comunicado, la familia del ícono del rock nacional se refirió al último adiós al cantante, en medio de la conmoción por su deceso: "La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia".

Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respondió al pedido de un grupo de diputados para que la ceremonia se desarrolle en el Congreso, aunque rechazó la solicitud. El legislador argumentó que, tras una serie de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros sectores, el edificio parlamentario no está apto para la despedida.

Indio Solari publicación velatorio X (@Indio_Solari_ok)

Mediante una publicación en su cuenta de X, el funcionario libertario escribió un mensaje por la muerte del artista, pero aclaró que el Palacio Legislativo no estará disponible, luego de ciertas revisiones. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem en el texto.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", advirtió el riojano, pero agregó: "Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".