El fuego no da tregua en Chubut: las imágenes del incendio desde el drone de C5N

En El Hoyo y Epuyén trabajan más de 200 bomberos, brigadistas y voluntarios. Desde Buenos Aires y Córdoba enviaron equipos para asistir la peor tragedia ambiental en los últimos 20 años en la región. Las impactantes imágenes muestran la magnitud del fuego y lo que deja a su paso.

El viento, presente en la zona, empeora la situación.

El combate contra las llamas es incesante. El periodista Bernardo Magnago, desde Chubut, informó para C5N que los recursos "no alcanzan", a pesar de que en las últimas horas llegaron equipos enviados por las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que se suman a los efectivos nacionales ya desplegados.

Incendios Chubut 9-1-26 (2)

La extensión del incendio y las condiciones del terreno complican las tareas, y cualquier avance depende ahora del clima. El pronóstico anticipa que las próximas 48 horas serán decisivas: si el fuego no se descontrola durante el fin de semana, las temperaturas máximas más bajas previstas para mitad de semana podrían aportar un alivio.

La situación es crítica para quienes viven en la zona. En las laderas pueden verse viviendas que quedaron a escasos metros del avance del fuego. Algunas se salvaron porque las llamas avanzaron por sectores más altos del cerro, pero sus habitantes siguen en alerta permanente, enfriando techos y paredes para evitar que el fuego prenda. Según el cronista, esta escena se repite “prácticamente en toda la comarca”.

En diálogo con C5N, Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut confirmó que encontraron combustible en la zona donde se habría iniciado el incendio que afecta la zona de Puerto Patriada, el lunes pasado. La zona es frecuentada por turistas y lugareños, ese día había cerca de 3.000 personas en la zona que tuvieron que ser evacuadas.

"Estábamos en una reunión y nos avisaron que se había prendido fuego Patriada. Acá no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", contó el fiscal sobre el momento en que le avisaron sobre el inicio del incendio en El Hoyo.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz-Mayer confirmó que la Justicia investiga el origen del incendio en El Hoyo y señaló que ya estaría identificado el punto inicial del fuego. De acuerdo con el funcionario judicial, existen indicios claros de intencionalidad, entre ellos el presunto uso de acelerantes, y en el lugar trabajan peritos de la Policía Federal junto con equipos técnicos de la provincia.

Por otra parte, la fiscal que investiga Débora Barrionuevo en diálogo con C5N aseguró que "no tenemos determinado un móvil para la realización o iniciación del incendio, pero estamos trabajando con varias hipótesis"."La prioridad ahora es apagar el fuego, estamos viviendo una situación terrible", añadió.

