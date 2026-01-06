Alerta roja por incendios en Chubut: el fuego se acercó a las casas y evacuaron a los vecinos El fuego comenzó el martes, se encuentra fuera de control y lleva más de 100 hectáreas consumidas. Este foco, aparentemente intencional, se ubica en Puerto Patriada, muy cerca de El Bolsón. En el lugar trabajan cerca de 120 combatientes en línea y 6 medios aéreos. Por + Seguir en







Los focos están muy cerca de viviendas.

La Patagonia vuelve a quedar en vilo por los incendios forestales que avanzan con fuerza en el sur del país. Esta vez, los focos afecta la provincia de Chubut, repitiendo un escenario que ya se había vivido durante el último verano, con condiciones climáticas extremas que favorecen la propagación del fuego.

En la provincia de Chubut, la situación es especialmente crítica en la localidad de El Hoyo, en cercanías de Puerto Patriada, uno de los principales destinos turísticos de la Comarca Andina y ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón. Según se informó desde el lugar, el incendio comenzó ayer alrededor de las 15.30, coincidiendo con la intensificación de las ráfagas de viento, en un contexto de sequía profunda que viene afectando a la región. El fuego ya consumió más de 100 hectáreas y se encuentra fuera de control.

Satelital El Hoyo 6-1-26 El intendente de El Hoyo, César Salamin, confirmó que se quemaron 10 casas, y que "no aflojó el fuego en toda la noche, la temperatura y el viento se mantuvo toda la noche, no dio tregua", lo que hizo más complicado el trabajo de los brigadistas.

Desde la zona, la periodista Luciana Avilés detalló para C5N que se trata de incendios intencionales, una problemática que se repite verano tras verano en la Patagonia. Al momento de iniciarse el foco ígneo, Puerto Patriada se encontraba colmada de turistas que buscaban aliviar las altas temperaturas a orillas del lago Epuyén. Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de todas las personas que se encontraban en el lugar.

El operativo de combate incluye a brigadistas de Chubut, Río Negro y Neuquén, además de fuerzas de seguridad provinciales, que trabajan contrarreloj para contener las llamas. La prioridad, señalaron, es proteger las viviendas, ya que el fuego avanza muy cerca de zonas habitadas.