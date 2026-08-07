Chocaron un tren y un colectivo a metros de La Bombonera: hay siete heridos El siniestro ocurrió en Olavarría al 800, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto. Los pasajeros sufrieron politraumatismos y fueron asistidos. Por Agregar C5N en









Imagen del colectivo que impactó contra una formación de tren en La Boca. Captura de video

Un tren y un colectivo protagonizaron un choque este viernes en el barrio porteño de La Boca que dejó siete personas heridas. El impacto ocurrió pasadas las 18 en Olavarría al 800, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto, a pocas cuadras de La Bombonera.

Tras la colisión, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los pasajeros afectados y dispuso el traslado de seis de ellos a distintos centros de salud, de acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas. Tres fueron derivados al Hospital Rivadavia y otros tres al Argerich, mientras que el conductor del colectivo fue llevado al Ramos Mejía.

Los siete pacientes presentaron politraumatismos sin criterios de gravedad, según informaron fuentes sanitarias. Bomberos de la Ciudad también intervino para colaborar con la atención de quienes viajaban en las formaciones y realizar las tareas correspondientes luego del impacto.

Los pasajeros lograron salir de los vehículos sin que se registraran escenas de pánico y posteriormente fueron evaluados por los equipos de emergencia debido al latigazo cervical. Además, las autoridades confirmaron que no hubo personas atrapadas en el tren ni en el colectivo.

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