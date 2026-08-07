7 de agosto de 2026 Inicio
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Chocaron un tren y un colectivo a metros de La Bombonera: hay siete heridos

El siniestro ocurrió en Olavarría al 800, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto. Los pasajeros sufrieron politraumatismos y fueron asistidos.

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Imagen del colectivo que impactó contra una formación de tren en La Boca. 

Imagen del colectivo que impactó contra una formación de tren en La Boca. 

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Un tren y un colectivo protagonizaron un choque este viernes en el barrio porteño de La Boca que dejó siete personas heridas. El impacto ocurrió pasadas las 18 en Olavarría al 800, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto, a pocas cuadras de La Bombonera.

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Tras la colisión, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a los pasajeros afectados y dispuso el traslado de seis de ellos a distintos centros de salud, de acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas. Tres fueron derivados al Hospital Rivadavia y otros tres al Argerich, mientras que el conductor del colectivo fue llevado al Ramos Mejía.

Los siete pacientes presentaron politraumatismos sin criterios de gravedad, según informaron fuentes sanitarias. Bomberos de la Ciudad también intervino para colaborar con la atención de quienes viajaban en las formaciones y realizar las tareas correspondientes luego del impacto.

Los pasajeros lograron salir de los vehículos sin que se registraran escenas de pánico y posteriormente fueron evaluados por los equipos de emergencia debido al latigazo cervical. Además, las autoridades confirmaron que no hubo personas atrapadas en el tren ni en el colectivo.

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Un accidente múltiple registrado este viernes en la autopista Panamericana generó importantes demoras y dejó al menos cinco personas heridas. El hecho involucró a seis vehículos y ocurrió en inmediaciones del cruce con la Ruta 202, donde además se produjeron daños en el paredón que divide ambas manos.

Según las primeras informaciones, el episodio comenzó cuando el conductor de una moto que circulaba hacia la Ciudad de Buenos Aires protagonizó un choque y salió despedido hacia la mano contraria. Allí se produjo una segunda colisión, que involucró a un colectivo y un automóvil.

Personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito se desplegaron en el lugar para asistir a los heridos y retirar los vehículos involucrados. Como consecuencia del impacto y de los daños sobre la estructura divisoria, se implementó una reducción de carriles en ambos sentidos de circulación.

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