Video: el impactante choque de un micro de la Línea 202 en Berisso que dejó más de 20 heridos Un colectivo perdió el control tras intentar esquivar a un auto que frenó de manera imprevista en la Avenida 60. El violento impacto contra un árbol quedó registrado por las cámaras de seguridad de la unidad y activó un megaoperativo de emergencia. Por Agregar C5N en









Así quedó el colectivo de la línea 202 que no logró esquivar el Ford Ka en Berisso.

Un increíble accidente en la ciudad de Berisso este sábado dejó el saldo de al menos 20 heridos, con diversos niveles de gravedad, cuando un interno de la Línea 202 chocó con un automóvil particular y terminó estrellándose contra un árbol de gran porte en la Avenida 60, a la altura del predio del Tiro Federal.

El accidente ocurrió pasadas las 13, involucró al interno 45 de la empresa Transportes La Unión y la secuencia del choque fue captada íntegramente por la cámara frontal del colectivo, revelando la mecánica del hecho. En las imágenes se observa cómo un Ford Ka modelo 2011, que circulaba en el mismo sentido, frenó de manera abrupta antes de un cartel de velocidad máxima de 60 km/h. El chofer del micro, un hombre de 43 años, intentó realizar una maniobra evasiva, pero, tras rozar al vehículo menor, perdió el control de la unidad, se subió al cantero central e impactó de frente contra el ejemplar arbóreo.

Hasta el momento no se lamentaron víctimas fatales. Ante la gravedad de la situación, se desplegó de inmediato un amplio operativo que incluyó el trabajo de nueve ambulancias, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Berisso y equipos de Defensa Civil. La mayoría de los pasajeros del transporte público sufrieron lesiones leves, incluyendo algunos menores de edad, mientras que los dos ocupantes del Ford Ka presentaron heridas de mayor consideración. Afortunadamente, las autoridades de emergencia confirmaron que ninguno de los lesionados presentaba riesgo de vida.

La investigación del caso quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata, bajo la carátula de "lesiones culposas". Durante las pericias iniciales, trascendió que el automóvil involucrado posee una multa pendiente desde el año 2021 por no respetar los límites de velocidad en una ruta provincial.