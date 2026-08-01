Quiénes son las siete víctimas fatales del impactante choque en Exaltación de la Cruz

Entre los fallecidos había tres menores de edad y cuatro jóvenes adultos. Solo un ocupante del automóvil sobrevivió al violento impacto y permanece internado en estado crítico.

El choque frontal entre un Chevrolet Chevette y un camión ocurrido el viernes por la noche sobre la Ruta Provincial 192, entre Torres y Exaltación de la Cruz, dejó el trágico saldo de siete personas muertas y una con heridas de extrema gravedad . La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y allegados de las víctimas.

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Quien conducía el automóvil era Emiliano Ramón Moreyra, de 34 años, que falleció en el lugar junto a Tamara Albarenque, de 35, quien viajaba como acompañante. También perdieron la vida los hermanos Ludmila Fredes, de 20 años, y Santiago Fredes, de 19, además de Milagros, de 15, Martina, de 11, y Josefina Moreyra, de 10.

El único sobreviviente del auto fue Ignacio Sobot, de 21 años, oriundo de la localidad bonaerense de Parada Robles. El joven recibió asistencia médica de urgencia y permanece internado en grave estado en el Hospital San José de Exaltación de la Cruz, mientras su evolución mantiene en vilo a familiares y amigos.

Tras conocerse la magnitud del accidente, vecinos y allegados iniciaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por la recuperación de Sobot, conocido en la zona por desempeñarse como panadero. El mensaje se replicó entre habitantes de Exaltación de la Cruz y localidades cercanas.

El camión Mercedes-Benz era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años, quien viajaba acompañado por Mariano Humberto Desandi, de 53. Ninguno sufrió lesiones y ambos declararon ante los investigadores que el Chevrolet Chevette "estaba de contramano" al momento del impacto frontal.

Mientras continúan las pericias para reconstruir la mecánica del siniestro, los investigadores también analizan las condiciones climáticas registradas durante la noche del viernes. Al momento del choque caía una intensa lluvia sobre la zona y el tramo de la ruta donde ocurrió el accidente presenta escasa iluminación, factores que serán evaluados dentro de la causa.

Cómo sigue la investigación

La investigación quedó en manos de la fiscalía descentralizada de Exaltación de la Cruz, a cargo de Juan Manuel Esperante. Hasta el momento, el funcionario judicial no encontró elementos suficientes para adoptar medidas contra el conductor del camión, mientras espera los resultados de las pericias accidentológicas.

Los especialistas intentarán determinar la secuencia previa al impacto, establecer la posición de ambos vehículos sobre la calzada y corroborar si las evidencias coinciden con los testimonios brindados por los ocupantes del transporte de carga. Esos informes resultarán determinantes para definir las responsabilidades del hecho.

Trágico accidente en Exaltación de la Cruz. El Día

Además de las pericias técnicas, la fiscalía reunirá nuevas declaraciones y otros elementos probatorios para reconstruir con precisión cómo se produjo el choque que terminó con siete víctimas fatales. Recién cuando concluya esa etapa se resolverá si corresponde avanzar con alguna imputación dentro del expediente.