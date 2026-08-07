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Florencia de la V apuntó contra Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano: "Canallesco"

La conductora se pronunció luego de que el participante abandonara la casa. Cargó directamente contra el conductor del reality y fue contundente.

Florencia de la V arremetió fuerte contra Santiago del Moro.

Florencia de la V arremetió fuerte contra Santiago del Moro.

Gran Hermano vivió una de las noches más polémicas de la temporada luego de que Juanicar decidiera abandonar voluntariamente el reality tras enterarse que Roxana, su mamá, estaba internada en el hospital. La salida estuvo envuelta en un escándalo, y quien habló al respecto fue Florencia de la V.

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Todo empezó cuando El Big llamó al participante al confesionario para comunicarle la situación familiar. Tras escuchar que su mamá estaba internada debido a un pre-infarto, el participante, entre lágrimas, manifestó su deseo de dejar la casa para estar cerca de ella. "Me voy con mi mamá", expresó para, minutos después, despedirse de sus compañeros y del juego.

Si bien la información sobre la internación de Roxana estaba confirmada por varios periodistas, los panelistas de Gran Hermano desconfiaron de la veracidad de la información y señalaron que podría tratarse de una jugada de la familia para que el participante no pierda por votos en la gala de eliminación del próximo lunes.

Tras la salida del actor, el foco se puso rápidamente en la conducción de Santiago del Moro, que fue cuestionada por numerosos usuarios en las redes sociales. Entre ellos, quien se pronunció al respecto y con una crítica dura fue Florencia de la V.

"Santiago del Moro, lo que hiciste hoy con la salida de Juani es canallesco", escribió la conductora de Los Profesionales de Siempre en su cuenta de X. Sin dar más explicaciones, dejó en claro su fuerte rechazo a la manera en la que se manejó la situación durante la transmisión.

Revelan el verdadero estado de salud de la mamá de Juanicar

Roxana, la mamá del influencer, es una persona muy apegada a él y se filtraron algunos detalles de su verdadero estado médico tras su hospitalización. "Su mamá se descompuso y terminó internada. La conocemos mucho a la mamá porque es muy presente", detalló Pía Show.

Salió a la luz el motivo médico por el que Juanicar dejó el reality.

Salió a la luz el motivo médico por el que Juanicar dejó el reality.

Aunque ella estaba muy activa en redes, tuvo una descompensación que derivó en una internación de urgencia. "Hay diferentes versiones sobre el problema que la llevó a la internación", lanzaron en El Debate de Gran Hermano.

Finalmente, Pía Shaw terminó con la incertidumbre, dijo que "no es una enfermedad" y explicó: "Tuvo un problema puntual de presión alta y derivó en miedo a un ataque al corazón. Decidieron que quede internada".

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