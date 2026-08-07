"Creo que fue mi último Mundial": la increíble confesión de un titular de la Selección argentina Tras la final del Mundial 2026 frente a España, uno de los defensores de la Scaloneta rompió el silencio en su canal de Twitch y lanzó una revelación que sacudió al mundo del fútbol. Por Agregar C5N en









El 11 titular de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. X: @Argentina

Uno de los pilares de la Selección argentina y titular en la final del Mundial 2026 frente a España, Nicolás Tagliafico, sorprendió al mundo del fútbol al romper el silencio y dejar un mensaje sobre su futuro en la Albiceleste. "Yo creo que este Mundial lo valoraré mucho más. ¿Quizás porque fue el último? No lo sé, yo creo que sí, creo que fue el último. No me da para otro", expresó en su plataforma de streaming.

El lateral izquierdo habló de todo con sus seguidores y profundizó sobre la inolvidable Copa del Mundo que vivió con la Scaloneta. El jugador de Olympique de Lyon confesó que sentía que "había jugado el Mundial antes de que empezara" debido a la carga mental acumulada y la intensidad con la que vivió la previa. Además, reflexionó sobre la importancia de saber cuándo dar un paso al costado, analizando si es preferible retirarse en un buen momento o esperar a que el rendimiento decaiga y sea el propio fútbol el que te termine sacando.

Nicolás Tagliafico, en Twitch: "Creo que fue mi último Mundial, ya no me da para más".pic.twitter.com/5E9CgO2GlL — CorazonyPasesCortos (@CorazonyPases) August 7, 2026 A pesar del dolor por no haber podido revalidar el título, el ex Independiente puso en valor el segundo puesto obtenido en Estados Unidos. "La dorada ya la tenemos y es la de 2022", recordó, al tiempo que llamó a los hinchas a sentirse orgullosos por haber alcanzado dos finales del mundo de manera consecutiva. Para el defensor, haber llegado hasta la última instancia y "darlo todo" es un logro que debe ser respetado, destacando que en el deporte se debe aprender tanto a ganar como a perder.

Tagliafico fue el mejor jugador de la Selección en la final del Mundial. La posible salida de Tagliafico, tras una final donde anuló a la gran estrella española Lamine Yamal, se suma a un clima de incertidumbre y recambio generacional dentro de la Selección argentina. Cabe recordar que Nicolás Otamendi ya confirmó su retiro del equipo nacional, mientras que otras figuras centrales como Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes han dejado dudas sobre su continuidad en el proceso que viene. Tagliafico se retira de las citas mundialistas con una marca histórica: 17 partidos jugados, lo que lo posiciona como el séptimo argentino con más presencias en Mundiales.

Aunque el defensor descartó llegar a la edición de 2030, aclaró que por el momento no se retira definitivamente del fútbol y que espera seguir compitiendo a nivel de clubes. Entre risas, mencionó que le gustaría seguir el ejemplo de Javier Zanetti y jugar hasta los 40, aunque admitió que lo ve difícil. Mientras tanto, ya mira hacia el futuro fuera del campo de juego, revelando que se encuentra realizando el curso de director técnico para continuar ligado al deporte desde otro rol una vez que decida colgar los botines.