7 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

"Creo que fue mi último Mundial": la increíble confesión de un titular de la Selección argentina

Tras la final del Mundial 2026 frente a España, uno de los defensores de la Scaloneta rompió el silencio en su canal de Twitch y lanzó una revelación que sacudió al mundo del fútbol.

Por
El 11 titular de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

El 11 titular de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

X: @Argentina

Uno de los pilares de la Selección argentina y titular en la final del Mundial 2026 frente a España, Nicolás Tagliafico, sorprendió al mundo del fútbol al romper el silencio y dejar un mensaje sobre su futuro en la Albiceleste. "Yo creo que este Mundial lo valoraré mucho más. ¿Quizás porque fue el último? No lo sé, yo creo que sí, creo que fue el último. No me da para otro", expresó en su plataforma de streaming.

Los jugadores con la bandera de Malvinas.
Te puede interesar:

Se conoció el destino que tendrá la bandera de Malvinas que exhibió la Selección tras el triunfo sobre Inglaterra

El lateral izquierdo habló de todo con sus seguidores y profundizó sobre la inolvidable Copa del Mundo que vivió con la Scaloneta. El jugador de Olympique de Lyon confesó que sentía que "había jugado el Mundial antes de que empezara" debido a la carga mental acumulada y la intensidad con la que vivió la previa. Además, reflexionó sobre la importancia de saber cuándo dar un paso al costado, analizando si es preferible retirarse en un buen momento o esperar a que el rendimiento decaiga y sea el propio fútbol el que te termine sacando.

A pesar del dolor por no haber podido revalidar el título, el ex Independiente puso en valor el segundo puesto obtenido en Estados Unidos. "La dorada ya la tenemos y es la de 2022", recordó, al tiempo que llamó a los hinchas a sentirse orgullosos por haber alcanzado dos finales del mundo de manera consecutiva. Para el defensor, haber llegado hasta la última instancia y "darlo todo" es un logro que debe ser respetado, destacando que en el deporte se debe aprender tanto a ganar como a perder.

Tagliafico fue el mejor jugador de la Selección en la final del Mundial.

Tagliafico fue el mejor jugador de la Selección en la final del Mundial.

La posible salida de Tagliafico, tras una final donde anuló a la gran estrella española Lamine Yamal, se suma a un clima de incertidumbre y recambio generacional dentro de la Selección argentina. Cabe recordar que Nicolás Otamendi ya confirmó su retiro del equipo nacional, mientras que otras figuras centrales como Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes han dejado dudas sobre su continuidad en el proceso que viene. Tagliafico se retira de las citas mundialistas con una marca histórica: 17 partidos jugados, lo que lo posiciona como el séptimo argentino con más presencias en Mundiales.

Aunque el defensor descartó llegar a la edición de 2030, aclaró que por el momento no se retira definitivamente del fútbol y que espera seguir compitiendo a nivel de clubes. Entre risas, mencionó que le gustaría seguir el ejemplo de Javier Zanetti y jugar hasta los 40, aunque admitió que lo ve difícil. Mientras tanto, ya mira hacia el futuro fuera del campo de juego, revelando que se encuentra realizando el curso de director técnico para continuar ligado al deporte desde otro rol una vez que decida colgar los botines.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El partido frente a Inglaterra, imortalizado como día de las Selecciones.

Homenaje a la Scaloneta: la AFA declaró el 15 de julio como el "Día de las Selecciones Nacionales"

Tuli Acosta, acusada de estar con un jugador de la Selección.

Fuerte acusación a Tuli Acosta: aseguran que tuvo un romance con un jugador de la Selección mientras su mujer estaba embarazada

Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026.

"Mi plan A, B y C es Scaloni": la contundente definición de Chiqui Tapia

Frente a estas acusaciones, la propia Cristal Gallo decidió responder a través de sus redes sociales.

Escándalo en redes: quién es Cristal Gallo, la ex de Enzo Fernández por la que se había separado de Valentina Cervantes

Surgieron imágenes del mediocampista de la Scaloneta a los besos con otra mujer.

Qué dirá Valu Cervantes: reaparecieron fotos de Enzo Fernández con otra mujer

Facundo Medina se desempeña en la Selección argentina.

Un futbolista de Argentina fue a una gomería, no lo reconocieron y terminó hablando de las teorías conspirativas

Rating Cero

Fernanda Iglesias habló sobre las infidelidades de Diego Latorre.

Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

Balli se desligó de lo que piensa la conductora tropical sobre su persona.

Marixa Balli destrozó a Marcela Baños tras la polémica por Pasión de Sábado: "Que piense lo que quiera"

Florencia de la V arremetió fuerte contra Santiago del Moro.

Florencia de la V apuntó contra Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano: "Canallesco"

Mauro Icardi apuntó contra Nora Colosimo y Wanda Nara.

Mauro Icardi habló sobre el supuesto video de Nora Colosimo y apuntó contra Wanda Nara

La Justicia dio un paso clave al imputar formalmente al exparticipante de Gran Hermano.

Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual: la Justicia ordenó pericias para él y la denunciante

Mauro Icardi y La China Suárez tendrían un nuevo destino.

El nuevo destino de Mauro Icardi y La China Suárez: un club europeo va por el delantero

últimas noticias

Fernanda Iglesias habló sobre las infidelidades de Diego Latorre.

Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

Hace 42 minutos
Balli se desligó de lo que piensa la conductora tropical sobre su persona.

Marixa Balli destrozó a Marcela Baños tras la polémica por Pasión de Sábado: "Que piense lo que quiera"

Hace 56 minutos
El 11 titular de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

"Creo que fue mi último Mundial": la increíble confesión de un titular de la Selección argentina

Hace 1 hora
Florencia de la V arremetió fuerte contra Santiago del Moro.

Florencia de la V apuntó contra Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano: "Canallesco"

Hace 1 hora
play
Imagen del colectivo que impactó contra una formación de tren en La Boca. 

Chocaron un tren y un colectivo a metros de La Bombonera: hay siete heridos

Hace 1 hora